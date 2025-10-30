Qui, 30 de Outubro

DESMATAMENTO

Desmatamento cai 11% na Amazônia e no Cerrado

De acordo com o Prodes, 5.796 km² foram desmatados na Amazônia entre agosto de 2024 e julho de 2025, a menor área suprimida na última década

Vista aérea de uma antiga fazenda de gado sendo reflorestada pela Mombak na região amazônica perto de Mae do Rio, estado do Pará, Brasil, tirada em 11 de dezembro de 2024.Vista aérea de uma antiga fazenda de gado sendo reflorestada pela Mombak na região amazônica perto de Mae do Rio, estado do Pará, Brasil, tirada em 11 de dezembro de 2024. - Foto: Pablo Porciuncula / AFP

O desmatamento na Amazônia e no Cerrado registrou queda pelo segundo ano consecutivo. Dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes) mostram uma redução de cerca de 11% em ambos os biomas.

Apesar de as estatísticas confirmarem a tendência de queda observada no ano passado, o ritmo da redução do desmate desacelerou.

De acordo com o Prodes, 5.796 km² foram desmatados na Amazônia entre agosto de 2024 e julho de 2025, a menor área suprimida na última década. A área representa uma queda de 11,08% em relação ao ciclo anterior, quando o desmate tinha sido de 6.518 km².

Já no Cerrado foram registrados 7.235,27 km² desmatados entre agosto de 2024 e julho de 2025, o número é 11,49% menor do que os 8.174 km² suprimidos entre 2023 e 2024.

Entre 2022 e 2025, foi evitado o desmatamento de 1,3 milhão de hectares na Amazônia e 564,3 mil hectares no Cerrado. Com isso, o Brasil deixou de emitir 733,9 milhões de toneladas de CO2 no período. A quantidade corresponde ao total de emissões da França e da Espanha no ano de 2022.

Compromisso até 2030
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o compromisso de zerar o desmatamento até 2030. Nas próximas semanas, o Brasil recebe a 30ª Conferência das Nações Unidas Sobre Mudança Climática (COP-30), em Belém, no Pará.

Considerando os dois biomas juntos, o Brasil registrou uma redução de 11,3% no desmatamento. Os dados compõem o principal trunfo do Brasil nas negociações climáticas em Belém.

Dos nove Estados da Amazônia Legal, apenas o Mato Grosso não registrou queda nos índices de desmatamento, com um aumento de 25% no desmate.

A maior redução de desmatamento na Amazônia Legal no período ocorreu no Tocantins, com uma queda de 62,5%. Em seguida, aparece o Amapá, com queda de 48,1% e Roraima com baixa de 37,3% Sede da COP-30, o Pará registrou uma redução de 12,4% no desmate, mas segue como maior desmatador do bioma.

No Cerrado, o Estado mais desmatado foi o Maranhão, com uma área de 2.006 km² suprimida.

