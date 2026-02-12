Desmatamento na Amazônia em 2025 caiu 11,08% em relação a 2024, afirma Prodes/Inpe
Ao todo, 5.796 km2 foram desmatados no ano passado, ante 6.518 km2 desmatados em 2024
Dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (Prodes), vinculado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), divulgados nesta quinta-feira, 12, mostram que o desmatamento na Amazônia caiu 11,08% em 2025 em relação a 2024. Ao todo, 5.796 km2 foram desmatados no ano passado, ante 6.518 km2 desmatados em 2024.
Trata-se do quarto ano consecutivo de queda no desmatamento. Em 2021, foram 13.038 km2 desmatados na Amazônia. Foi o maior valor dos últimos anos. Desde então, o desflorestamento vem em queda gradual.
Leia também
• Queda no desmatamento da Amazônia foi de 50% em relação a 2022, diz Marina Silva
• Mendonça determina novas medidas à União para combater desmatamento na Amazônia
• Governo lança edital para combate ao desmatamento na Amazônia
O desmatamento no Cerrado também caiu no ano passado. A redução foi de 11,49% em relação a 2024. Foram 7.235 km2 desmatados. Neste caso, foi a segunda queda consecutiva após quatro anos de alta.