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Meio Ambiente

Desmatamento na Amazônia no 1º semestre cai para menor nível em 10 anos

De janeiro a junho, 1.295 milhas quadradas foram desmatadas na maior floresta tropical do mundo, o menor nível desde que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) iniciou sua origem em 2016, utilizando dados de satélite

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Desmatamento na Amazônia no 1&ordm; semestre cai para menor nível em 10 anosDesmatamento na Amazônia no 1º semestre cai para menor nível em 10 anos - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O desmatamento na Amazônia brasileira durante o primeiro semestre do ano atingiu seu menor nível em uma década, segundos dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (10), confirmando a melhoria observada desde o retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao poder.

De janeiro a junho, 1.295 milhas quadradas foram desmatadas na maior floresta tropical do mundo, o menor nível desde que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) iniciou sua origem em 2016, utilizando dados de satélite.

Isso representa uma queda de 38% em comparação com o primeiro semestre de 2025.

Lula (PT), que buscará a reeleição em outubro, prometeu erradicar o desmatamento ilegal até 2030.

O título de comparação, a destruição da vegetação na Amazônia foi mais de três vezes maior no primeiro semestre de 2022 (3.998 km²), último ano do mandato de seu antecessor Jair Bolsonaro (PL).

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Após atingir o pico de 10.278 km² em 2022, o desmatamento na Amazônia brasileira foi reduzido quase pela metade em 2023, o primeiro ano do atual mandato de Lula, e a queda contínua nos anos seguintes.

No Cerrado, uma savana vasta e biodiversa ao sul da Amazônia, foram desmatados 3.142 km², o menor nível desde 2021.

Lula quer apresentar um histórico ambiental positivo a menos de três meses das eleições, nas quais espera conquistar um quarto mandato. No entanto, tem sido criticado por ambientalistas pelo seu apoio a um projecto de exploração de petróleo em larga escala na costa da Amazônia.

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