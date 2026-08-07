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Brasil Desmatamento na Amazônia registra novo recorde de baixa Lula, que tentará a reeleição em outubro, comprometeu-se a eliminar o desmatamento ilegal até 2030

A Amazônia Legal registrou no último ano o menor nível de desmatamento da última década, confirmando a tendência observada desde o início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (7).

Entre agosto de 2025 e julho deste ano, foram desmatados 2.874 km² na maior floresta tropical do planeta, uma queda de quase 37% em relação ao mesmo período anterior, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que realiza monitoramento por satélite desde 2016. No intervalo anterior, o desmatamento havia somado quase 4.500 km².

Lula, que tentará a reeleição em outubro, comprometeu-se a eliminar o desmatamento ilegal até 2030. "Os números estão indicando que se a gente continuar no ritmo que a gente está, com a seriedade que a gente está e colocando os recursos necessários, a gente pode atingir", declarou durante a apresentação dos resultados em São Paulo.

O desmatamento na Amazônia disparou durante o governo de seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro, atingindo um pico de 12.500 km² em agosto de 2022. Em agosto de 2025, esse número já havia caído para 5.100 km², menos da metade.

"Neste país a gente leva a questão climática com muita seriedade porque nós não somos negacionistas. Nós estamos vendo as coisas acontecendo", afirmou Lula nesta sexta-feira, em referência aos eventos climáticos extremos.

O presidente busca apresentar um balanço ambiental positivo a dois meses das eleições, nas quais tentará conquistar um quarto mandato. As pesquisas mais recentes apontam uma pequena vantagem de Lula em um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente.

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