ÔNIBUS Desmonte de rocha com explosivos altera itinerário de ônibus em Camaragibe neste sábado (5) Interdição é para obras do Ramal da Arena e vai durar três horas, segundo o Consórcio de Transportes Metropolitano

Uma interdição no trecho entre o Viaduto 2 e a Avenida Belmino Correia, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR), afetará o itinerário de 23 de linhas de ônibus neste sábado (5).

Os acessos aos bairros de Santa Mônica e Viana e entrada e saída do Terminal Integrado de Camaragibe serão interditados para a realização das obras do Ramal da Arena. Será feito um serviço de desmonte de rocha com explosivos para viabilizar a instalação dos equipamentos de drenagem previstos no projeto.

De acordo com o Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM), a interdição começará às 15h, com o terminal sendo fechado às 14h e reaberto após a conclusão da intervenção.

Os ônibus das linhas alimentadoras que estiverem em percurso não entrarão no TI Camaragibe e ficarão no limite dos bloqueios caso sejam implantados pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER-PE), Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) ou Prefeitura de Camaragibe.

As linhas poderão retornar aos seus bairros de origem ou permanecerem nos limites dos bloqueios.

Caso existam bloqueios que impeçam o tráfego pela Rodovia PE-005, a avenida Belmino Correia, as linhas 418 - Tiuma/Camaragibe, 2502-Circular Santa Mônica/Maranguape (V. Beira Rio), 2503 - Circular Quadra 30 (V. Celeiro) e 2402-Parque Capibaribe/Caxangá retornarão para o seu terminal ou aguardarão a liberação do tráfego. Se a Prefeitura de Camaragibe montar algum desvio, as linhas acompanharão esse trajeto.

As linhas 2450-TI Camaragibe (Conde Boa Vista) e a 2490-TI Camaragibe/TI Macaxeira, após saírem do TI Camaragibe, aguardarão a liberação do tráfego com seus ônibus estocados nos pontos de retorno e nos terminais Getúlio Vargas, CDU ou Caxangá.

Confira as linhas afetadas:

418 - Tiúma / Camaragibe (VPP)

2402 - Parque Capibaribe / Caxangá

2419 - Matriz da Luz / TI Camaragibe

2420 - Muribara / TI Camaragibe

2450 - TI Camaragibe (Conde da Boa Vista) - BRT

2456 - Viana / TI Camaragibe

2463 - Araçoiaba / TI Camaragibe

2466 - Vera Cruz / TI Camaragibe

2467 - Chã de Cruz / TI Camaragibe

2473 - Loteamento João Paulo II / TI Camaragibe

2475 - Timbi / TI Camaragibe

2476 - Santa Mônica / TI Camaragibe

2477 - Santa Terezinha / TI Camaragibe

2478 - Santana / TI Camaragibe

2483 - Loteamento São João e São Paulo / TI Camaragibe

2486 - Penedo / TI Camaragibe

2487 - Várzea Fria / TI Camaragibe

2490 - TI Camaragibe / TI Macaxeira

2491 - São Lourenço / TI Camaragibe

2492 - Parque Capibaribe / TI Camaragibe

2493 - Tiúma / TI Camaragibe

2502 - Circular Santa Mônica/Maranguape (V. Beira Rio)

2503 - Circular Quadra 30 (V. Celeiro)

