saúde

Desnutrição de gestantes em Gaza "terá efeitos geracionais" (ONU)

O diretor da agência da ONU para a saúde sexual e reprodutiva observou que um em cada quatro habitantes da Faixa de Gaza sofre de fome, incluindo 11.500 mulheres grávidas

Uma colona israelense segura seu bebê enquanto espera com outros pelo retorno do refém libertado Avinatan Or no assentamento israelense de Shiloh, na Cisjordânia ocupadaUma colona israelense segura seu bebê enquanto espera com outros pelo retorno do refém libertado Avinatan Or no assentamento israelense de Shiloh, na Cisjordânia ocupada - Foto: John Wessels / AFP

A desnutrição de gestantes na Faixa de Gaza "terá efeitos geracionais" e "provavelmente vai exigir cuidados por toda a vida" para os bebês que estão nascendo, alertou, nesta quarta-feira (22), um representante do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA).

Após uma missão em Jerusalém, Cisjordânia e na Faixa de Gaza, Andrew Saberton comparou a magnitude "da devastação" no território palestino ao "set de filmagem de um filme distópico", em entrevista coletiva na sede da ONU, em Nova York.

O diretor da agência da ONU para a saúde sexual e reprodutiva observou que um em cada quatro habitantes da Faixa de Gaza sofre de fome, incluindo 11.500 mulheres grávidas. Em consequência disso, 70% dos recém-nascidos são prematuros e têm baixo peso, em comparação com 20% em outubro de 2023.

Segundo Saberton, a maioria das unidades neonatais opera com 170% de sua capacidade, o que as força a colocar vários bebês na mesma incubadora. Uma em cada três gestações é considerada de alto risco, e a taxa de mortalidade materna é alta, afirmou, ressaltando que "a desnutrição é o problema mais grave".

A falta de medicamentos e infraestrutura médica também é um fator: 94% dos hospitais estão danificados ou destruídos, e apenas 15% das instalações oferecem atendimento obstétrico de emergência. A escassez de contraceptivos leva algumas mulheres a recorrer a abortos arriscados.

"Para 700.000 mulheres e meninas, o ciclo menstrual é um pesadelo, devido à falta de privacidade, água potável, produtos de higiene e absorventes", acrescentou Saberton. Como consequência, "estima-se que 170 mil pessoas sofram de problemas urinários ou reprodutivos importantes".

Desde o cessar-fogo que entrou em vigor no último dia 10, o UNFPA pôde "levar ajuda" e "distribuir suprimentos e equipamentos médicos que estavam pré-posicionados" no território palestino, onde acontecem 130 nascimentos por dia, segundo Saberton. "Mas o fluxo de ajuda permitido está longe de ser suficiente", acrescentou.

