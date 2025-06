A- A+

POLÍCIA Despachantes terceirizados do Aeroporto do Recife são presos por furto de encomendas dos Correios Funcionários foram encontrados com dois celulares e um notebook

Dois despachantes terceirizados do Aeroporto do Recife foram presos em flagrante pela Polícia Federal (PF) por furto de encomendas enviadas e despachadas pelos Correios por meio de companhia aérea de cargas.

No ato da prisão, que aconteceu por volta das 22h da última terça-feira (3) e foi divulgada no final da noite dessa quinta-feira (5), os funcionários foram flagrados com aparelhos eletrônicos.



Um deles estava com dois celulares dentro do colete e outro havia colocado um notebook no piso de uma van que transportava os profissionais.

Segundo a PF, os dois funcionários presos são homens de 32 e 38 anos, moradores dos bairros de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), e do Jordão, na Zona Sul do Recife, respectivamente. Os dois não possuem antecedentes criminais.

A PF explicou ainda que as prisões aconteceram como resultado de investigações destinadas a reprimir um esquema de desvio de mercadorias no terminal aéreo recifense.

"Após um período de investigações, policiais federais se dirigiram até o local onde as mercadorias estavam sendo embarcadas e, após o término do embarque e com os registros das câmeras, dez funcionários foram separados para uma vistoria onde restou comprovado que dois deles tinham subtraído equipamentos eletrônicos", informou a Polícia Federal, em nota.

Depois de serem flagrados com os eletrônicos, os despachantes receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos para a Superintendência da Polícia Federal, no Recife.

Eles foram autuados por furto qualificado, mediante concurso de duas ou mais pessoas. Caso condenados, podem pegar penas de dois a oito anos de reclusão.

"A Polícia Federal continua apurando o alcance das atuações da quadrilha, contando com os levantamentos dos Correios acerca da relação de bens subtraídos", finalizou a corporação.

Soltos após audiência

Os despachantes foram encaminhados à audiência de custódia e terminaram sendo liberados mediante pagamento de fiança de R$ 5 mil. Eles vão responder ao processo em liberdade.

