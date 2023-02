A- A+

CARNAVAL 2023 Despedida do Carnaval 2023: maracatus se encontram no Recife Antigo nesta terça-feira (21) Patrimônios Imateriais do Brasil, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), os maracatus se encontrarão na tarde desta terça (21), no Recife Antigo

Maracatu de Baque Solto, Maracatu de Orquestra, Maracatu de Trombone, Maracatu de Baque Singelo, Maracatu Rural...não faltam nomes, nem animação, para valorizar uma das expressões culturais mais populares de Pernambuco.



Patrimônios Imateriais do Brasil, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), os maracatus se encontrarão na tarde desta terça (21), no Recife Antigo, na despedida do Carnaval 2023.

A partir das 16h, diversos grupos se apresentarão: Cambinda Brasileira de Nazaré da Mata, Solto Cruzeiro Do Forte, Leão de Ouro, Carneiro Manso, Estrela de Ouro, Cambindinha, Piaba de Ouro, Estrela Dourada de Buenos Aires, Águia Misteriosa - Nazaré Da Mata, Gavião Da Mata, Leão Formoso de Tracunhaém e Leão Vencedor de Chã de Alegria.



O Maracatu de Baque solto envolve "performances dramáticas, musicais e coreográficas, resultantes da fusão de manifestações populares (cambindas, bumba meu boi, cavalo-marinho e coroação dos reis de congo)", aponta o Iphan. Os mais antigos foram criados por trabalhadores rurais (daí o outro nome do manifestação cultural) do fim do século XIX.

Nas apresentações, o mestre de cada maracatu entoa loas (um gênero poético construído por versos, oração, rima e métrica) em marchas, contando vivências, experiências e considerando fatos da atualidade. Os versos têm parentesco com os repentes de viola e com a poesia de cordel, na rima e na métrica, diferenciando-se destes apenas quanto ao ritmo.

Praça do Arsenal

Mais cedo, às 15h30, se apresentarão, na Praça do Arsenal: Família Salustiano e a Rabeca Encantada; Tribo De Índio Tupinambá; Maracatu Nação Pernambuco; Cortejo; Maracatu Carneiro Manso; Escola de Samba Sambistas do Cordeiro; Grupo Turma do Brinquedançar; Dallas Orquestra; Maracatu Carnavalesco Almirante Do Forte; e Bloco Carnavalesco Lírico O Bonde. À noite, é a vez de Maciel Salu, Martins, Ave Sangria, Almério e Otto.

