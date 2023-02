A- A+

CARNAVAL 2023 Despedida do Carnaval: Maracatus e Escolas de Samba se apresentam na Praça do Arsenal Última dia oficial do Carnaval 2023 teve tarde movimentada no Recife Antigo

Antes dos shows tomarem conta do palco do Marco Zero, no Recife Antigo, a tarde foi de apresentações culturais de Maracatus de Baque Solto e Escolas de Somba. Na Praça do Arsenal, diversam grupos agitaram o público nesta terça (21), no último dia oficial do Carnaval 2023.

Família Salustiano e a Rabeca Encantada abriram a tarde de apresentações de maracatu, que ainda contou com a Tribo De Índio Tupinambá, Maracatu Nação Pernambuco; Cortejo e Maracatu Carneiro Manso. Ainda marcaram presença no palco os grupos Turma do Brinquedançar; Dallas Orquestra; Maracatu Carnavalesco Almirante Do Forte; e Bloco Carnavalesco Lírico O Bonde. Para quem também gosta de samba, a festa foi com a chegada da Escola de Samba Sambistas do Cordeiro.

Patrimônios Imateriais do Brasil, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), os maracatus envolvem "performances dramáticas, musicais e coreográficas, resultantes da fusão de manifestações populares (cambindas, bumba meu boi, cavalo-marinho e coroação dos reis de congo)", aponta o Iphan. Os mais antigos foram criados por trabalhadores rurais (daí o outro nome do manifestação cultural) do fim do século XIX.



Nas apresentações, o mestre de cada maracatu entoa loas (um gênero poético construído por versos, oração, rima e métrica) em marchas, contando vivências, experiências e considerando fatos da atualidade. Os versos têm parentesco com os repentes de viola e com a poesia de cordel, na rima e na métrica, diferenciando-se destes apenas quanto ao ritmo.

