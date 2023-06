A- A+

Submarino Destroços do submersível sugerem 'perda catastrófica' de pressão, diz Guarda Costeira dos EUA

Destroços encontrados no fundo do mar sugerem que o submersível desaparecido nos arredores do Titanic sofreu uma "perda catastrófica" de pressão, informou, nesta quinta-feira (22), a Guarda-costeira dos Estados Unidos.

"Assim que foi determinado, nós notificamos imediatamente as famílias", afirmou o contra-almirante John Mauger à imprensa em Boston.

"Em nome da Guarda-costeira dos Estados Unidos e de todo o seu comando, ofereço minhas mais profundas condolência às famílias", acrescentou.

