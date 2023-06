A- A+

Submarino Destroços do submersível Titan são retirados do mar após implosão; veja imagens Partes da embarcação que implodiu e deixou cinco mortos no Atlântico Norte foram descarregadas do navio Horizon Arctic no píer da Guarda Costeira Canadense, em St. John's

Destroços do submersível Titan foram retirados do mar nesta quarta-feira, no Canadá. As partes da embarcação que implodiu e deixou cinco mortos no Atlântico Norte foram descarregadas do navio Horizon Arctic no píer da Guarda Costeira Canadense, na cidade de St. John's, em Newfoundland.

A operação de retirada dos destroços foi registrada pela SkyNews. As imagens mostram estruturas de metal branco com fios pendurados e peças sendo retiradas do Horizon Arctic, o mesmo navio de onde partiu o robô que localizou o Titan na última quinta-feira.

De acordo com a rede de televisão, os destroços foram cobertos por lonas antes de serem retirados por guindastes.

BREAKING: Debris from the Titan submersible has been brought back to shore in Newfoundlandhttps://t.co/PAiZ4D1jU3



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Ke67Panrpf — Sky News (@SkyNews) June 28, 2023

Titan foi considerado desaparecido no dia 18 de junho e a Guarda Costeira anunciou na quinta-feira (22) que as cinco pessoas a bordo do submersível morreram depois que o navio sofreu uma implosão catastrófica.

Um campo de destroços foi encontrado no fundo do mar, 500 metros da proa do Titanic, que está a quase quatro quilômetros de profundidade e 600 km da costa de Terranova, Canadá.

O cargueiro Polar Prince, de bandeira canadense, rebocou o Titan para o mar no fim de semana anterior, mas perdeu contato com o submersível uma hora e 45 minutos depois que o navio iniciou a descida para a área de naufrágio do Titanic.

O anúncio da implosão encerrou uma operação multinacional de busca e resgate que chamou a atenção do mundo desde o desaparecimento da embarcação turística.

Órgãos dos Estados Unidos, do Canadá, da França e do Reino Unido vão participar de investigações sobre o acidente que resultou na implosão do submarino Titan, da empresa OceanGate, na semana passada. Um relatório final será enviado a Organização Marítima Internacional e outros grupos.

Os investigadores já sabem que o desaparecimento do submersível foi precedido por uma série de erros e condutas imprudentes por parte da fabricante. Questões como o material utilizado na construção do submersível, inclusive na janela da nave aquática, e outras suspeitas de negligência atribuídas ao CEO da empresa, Stockton Rush, que morreu na implosão, também serão analisadas.

Veja também

Mundo Chile assume presidência da Aliança do Pacífico e a transferirá para o Peru em um mês