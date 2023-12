A- A+

GUERRA Destróier americano derruba drones lançados do Iêmen, em regiões controladas por aliados do Hamma Drones teriam sido disparados de área controlada pelos Houthis, grupo xiita aliado ao Irã

Um destróier americano derrubou, neste sábado, 14 drones disparados de regiões do Iêmen controladas pelo grupo Houthi no Mar Vermelho, segundo informações do próprio comando militar dos Estados Unidos no Oriente Médio (Centcom). Os Houthis vêm intensificando ataques e fez um alerta contra embarcações que teriam ligações com Israel.

Foram "identificados como drones de ataque e derrubados sem causar danos às embarcações na região e sem que tenham sido reportados feridos", afirmou a Centcom em sua conta na rede social X (ex-Twitter). A operação, liderada pelo destróier USS Carney, foi realizada "nas primeiras horas de sábado (16)", detalhou o Exército americano.





Os Houthis, aliados ao Irã, já haviam alertado que atacariam embarcações que navegassem ao longo da costa do Iêmen e que tivessem ligações com Israel, em resposta à guerra com o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza.

Quem são os Houthis?

Assim como o Hamas e o Hezbollah libnês, o Houthi é um grupo político-militar e controla grande parte do Iêmen. Os três integram o chamado "eixo de resistência" contra Israel.

Nas últimas semanas, vários mísseis e drones foram abatidos por navios de guerra americanos e franceses que patrulham a área.

Na madrugada de sábado, um destróier britânico também derrubou um "suposto drone de ataque dirigido contra embarcações mercantis no Mar Vermelho", anunciou o ministro da Defesa do Reino Unido, Grant Shapps.

Grandes empresas do transporte marítimo como a francesa CMA CGM, o grupo dinamarquês Maersk e a alemã Hapag-Lloyd anunciaram a suspensão da travessia de seus porta-contêineres pelo Mar Vermelho, uma importante rota comercial, devido aos ataques. Seus barcos vão ficar até segunda-feira sem passar pela região, ou ao menos enquanto a passagem estiver insegura.

O Mar Vermelho conecta Mediterrâneo ao oceano Índico, assim ligando a Europa à Ásia, por onde circulam 20 mil barcos por ano, representando 12% do comércio mundial, segundo a Câmara Internacional de Transporte Marítimo. Nas últimas semanas, o grupo rebelde do Iêmen intensificou os ataques em um trecho estratégico que separa a península árabe da África.

