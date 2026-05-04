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Conflito

Destróieres americanos entram no Golfo como parte de missão para escoltar navios

Navios militares "estão operando atualmente no Golfo Pérsico, após atravessarem o Estreito de Ormuz em apoio ao Projeto Liberdade", afirmou o Comando Central dos Estados Unidos na rede social X

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Golfo PérsicoGolfo Pérsico - Foto: Nasa/Wikipédia

Destróieres americanos com lançadores de mísseis transportados no Golfo como parte de uma missão designada a escoltar navios mercantes pelo Estreito de Ormuz, informado pelo Exército dos Estados Unidos.

 

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Os navios militares “estão operando atualmente no Golfo Pérsico, após atravessarem o Estreito de Ormuz em apoio ao Projeto Liberdade”, afirmou o Comando Central dos Estados Unidos na rede social X, em referência à operação de escolta anunciada pelo presidente Donald Trump no domingo.

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