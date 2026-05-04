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Conflito Destróieres americanos entram no Golfo como parte de missão para escoltar navios Navios militares "estão operando atualmente no Golfo Pérsico, após atravessarem o Estreito de Ormuz em apoio ao Projeto Liberdade", afirmou o Comando Central dos Estados Unidos na rede social X

Destróieres americanos com lançadores de mísseis transportados no Golfo como parte de uma missão designada a escoltar navios mercantes pelo Estreito de Ormuz, informado pelo Exército dos Estados Unidos.

U.S. Navy guided-missile destroyers are currently operating in the Arabian Gulf after transiting the Strait of Hormuz in support of Project Freedom. American forces are actively assisting efforts to restore transit for commercial shipping. As a first step, 2 U.S.-flagged merchant… pic.twitter.com/SVDxDhK72I — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026

Os navios militares “estão operando atualmente no Golfo Pérsico, após atravessarem o Estreito de Ormuz em apoio ao Projeto Liberdade”, afirmou o Comando Central dos Estados Unidos na rede social X, em referência à operação de escolta anunciada pelo presidente Donald Trump no domingo.

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