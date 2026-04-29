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Meio Ambiente Destruição das florestas tropicais desacelerou em 2025, mas continua preocupante Redução é "animadora" e demonstra a pertinência de certas ações governamentais, avaliada por Elizabeth Goldman, coordenadora do Global Forest Watch

Depois de um ano recorde, a destruição das florestas tropicais virgens desacelerou em 2025, em parte graças ao Brasil, mas continua em níveis preocupantes, anunciou um observatório nesta quarta-feira (29).

As regiões tropicais perdidas no ano passado 4,3 milhões de hectares de mata virgem, uma área equivalente à da Dinamarca, segundo o Global Forest Watch, observatório do grupo americano World Resources Institute (WRI) e da Universidade de Maryland.

Isso representa uma queda de 36% em relação a 2024, quando a destruição dessas florestas, essencial para a biodiversidade, o abastecimento de água e o armazenamento de carbono, atingiu um recorde, com o desaparecimento de 6,7 milhões de hectares.

A redução é "animadora" e demonstra a pertinência de certas ações governamentais, avaliada por Elizabeth Goldman, coordenadora do Global Forest Watch, mas pode ser apenas temporária.

“Os bons tempos precisam durar para sempre se quisermos preservar a floresta tropical”, declarou Matt Hansen, professor da Universidade de Maryland, durante uma teleconferência.

Apesar dos avanços recentes, o equivalente a 11 campos de futebol de matas nativas desaparece no mundo a cada minuto, lembra o relatório. E as perdas de florestas tropicais continuam 46% mais altas do que há dez anos.

Nesse contexto, a meta global de dissuasão ou desmatamento até 2030 parece difícil de alcançar, já que os níveis atuais são 70% mais altos do que o esperado, ressalta o Global Forest Watch.



Progresso fraco

Grande parte da melhoria em 2025 deve ser feita ao Brasil, que abriga a maior floresta tropical do mundo.

Em 2025, graças à implementação de políticas voluntárias (plano antidesmatamento, resistência às avaliações por infrações ambientais), o país impactou em 41% o desmatamento da floresta nativa não relacionado a incêndios em comparação com 2024, atingindo seu nível mais baixo já registrado.

Outros países conseguem reduzir a destruição das florestas tropicais, como a Colômbia (-17%), ou mantê-las em níveis muito inferiores aos registados no passado, como a Malásia e a Indonésia.

Mas esses avanços são frágeis e estão sujeitos à pressão, como a expansão da soja e da pecuária no Brasil ou as minas de níquel na Indonésia, que devastaram milhares de hectares.

Além disso, a destruição de florestas primárias continua elevada em outras regiões do mundo, como na Bolívia, na República Democrática do Congo (RDC), Camarões e Madagascar.

A ameaça dos incêndios

No que diz respeito à totalidade das florestas, a cobertura arbórea mundial terminou em 14% em 2025.

A expansão agrícola continua sendo o principal fator de destruição, mas a proporção de incêndios também desempenhou um papel importante em 2025 (42% das perdas globais), especialmente nas regiões boreais.

“Nos últimos três anos, os incêndios destruíram mais do que o dobro da cobertura florestal de há vinte anos”, destacou Goldman.

Os incêndios podem ter origem natural, mas na maioria das vezes são causados pelas pessoas.

As perdas devido aos incêndios foram graves no Canadá, onde destruíram 5,3 milhões de hectares.

Na França, a destruição das florestas pelas chamas foi 7 vezes superior a 2024. Na Espanha e Portugal, 60% das perdas de árvores são causadas por incêndios.

Essa ameaça aumentará nos próximos anos devido às mudanças climáticas, que tornam as condições mais quentes e mais secas.

Para o Global Forest Watch, o ano de 2026 "será determinante": o retorno provável das características naturais do El Niño, que tende a aumentar as temperaturas globais, pode intensificar os riscos de incêndios.

As futuras eleições em vários países e as pressões geopolíticas internacionais também poderão influenciar a evolução das florestas.

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