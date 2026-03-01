A- A+

guerra no oriente médio Destruições de drones causam incêndio no hotel Burj Al Arab de Dubai Destroços de um drone que foi interceptado causaram um incêndio no hotel de luxo Burj Al Arab

As autoridades de Dubai informaram neste domingo (1º, dados locais) que os destroços de um drone que foi interceptado causaram um incêndio no hotel de luxo Burj Al Arab, depois que o Irã lançou uma onda de ataques contra vários países do Golfo.

“As autoridades confirmaram que um drone foi interceptado e que os destroços causaram um pequeno incêndio na fachada externa do Burj Al Arab”, indicou o escritório de imprensa de Dubai em seu perfil na rede social X.

“As equipas da Defesa Civil responderam imediatamente e controlaram o incidente. Não há registo de feridos”, acrescentou.

Veja também