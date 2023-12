Desvalorização do peso pode tornar preços na Argentina ainda mais atraentes para estrangeiros

A- A+

O ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, anunciou hoje que o câmbio oficial será de 800 pesos por dólar, como parte das primeiras medidas econômicas do governo do presidente Javier Milei. Isso significa desvalorização da moeda argentina da ordem de 54%. É uma forte desvalorização para uma moeda que já estava muito desvalorizada frente ao dólar.

O montante de pesos necessários para comprar um dólar, oficialmente, subiu 118%, considerando que o câmbio oficial estava em torno de 366 pesos ontem, quando foi decretado o feriado cambial de hoje. No entanto, nas ruas argentinas, o dólar blue, o câmbio paralelo, terminou o dia cotado a mais de 1 mil pesos.

Os produtos argentinos, que já eram considerados muito baratos para consumidores de outros países, podem ficar ainda mais atrativos quando os preços são convertidos em moedas mais fortes, como dólar, euro e até o real. O que pode favorecer os turistas.

No entanto, os preços na Argentina tendem a subir com a aceleração de preços. O próprio ministro admitiu que a situação socioeconômica no país, no primeiro momento, vai se agravar, inclusive com aumento da inflação, que já supera 140% em 12 meses.



Reflexo no Uruguai

A imprensa argentina especula, inclusive, que comerciantes uruguaios podem ser afetados pela desvalorização porque os produtos do país vizinho ficariam muito mais baratos. O diferencial da taxa de câmbio entre os dois países é um problema antigo que tem sido monitorado de perto pelo governo uruguaio.

Segundo a Ministra da Economia e Finanças do Uruguai, Azucena Arbeleche, "as compras de uruguaios na Argentina prejudicam o crescimento e a arrecadação de impostos do Uruguai".

Ainda há dúvidas sobre como vão ficar as diferentes modalidades de câmbio que vigoravam na Argentina até agora. Caputo, no entanto, não fez referência ao assunto em seu vídeo de 20 minutos parar anúnciar as medidas do pacote econômico.

