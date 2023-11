Desvendando os desafios do emagrecimento: superando barreiras para alcançar a saúde ideal

A- A+

Artigo

Em um mundo onde a busca por um estilo de vida saudável ganha cada vez mais destaque, muitas pessoas se veem enfrentando desafios significativos ao tentar perder peso. Essas barreiras podem ser físicas, emocionais e até mesmo sociais, tornando o processo de emagrecimento uma jornada complexa e desafiadora.

Metabolismo Lento e Genético: Alguns indivíduos enfrentam a barreira do metabolismo lento, o que pode dificultar a queima de calorias e a perda de peso. Além disso, fatores genéticos também desempenham um papel importante, influenciando a forma como o corpo armazena e utiliza a gordura.

Hábitos Alimentares e Educação Nutricional: Mudar hábitos alimentares é crucial para o emagrecimento, mas muitas pessoas enfrentam dificuldades ao tentar abandonar dietas um pouco saudáveis. A falta de educação nutricional adequada pode ser uma barreira, impedindo que as pessoas façam escolhas alimentares informadas.

Aspectos Emocionais e Psicológicos: A relação entre as emoções e a alimentação é uma barreira comum. Muitas vezes, as pessoas recorrem à comida como uma forma de lidar com o estresse, a ansiedade ou a tristeza, tornando difíceis as quebras de padrões emocionais.

Sedentarismo e Falta de Atividade Física: A falta de exercício regular é uma barreira significativa para o emagrecimento. Estilo de vida sedentário e dificuldade em incorporar atividades físicas à rotina diária, além do acúmulo de peso.

Influências Sociais e Pressões Externas: O ambiente social pode influenciar fortemente os padrões de alimentação e o sucesso na perda de peso. Pressões externas, como expectativas sociais e culturais, podem dificultar a manutenção de escolhas saudáveis.

Falta de Apoio e Orientação Profissional: A falta de apoio, seja emocional ou profissional, pode ser uma barreira significativa. A orientação de profissionais de saúde, como nutricionistas e psicólogos, pode ser essencial para superar obstáculos e manter a motivação.

Emagrecer vai além de simplesmente calcular calorias; é uma jornada complexa que requer abordagens holísticas. Superar essas barreiras exigem paciência, comprometimento e, muitas vezes, a busca por suporte profissional. Ao compreender as diversas facetas envolvidas no emagrecimento, as pessoas podem desenvolver estratégias mais eficazes e sustentáveis para alcançar seus objetivos de saúde.

Especialista alerta sobre o câncer ocular

CÂNCER OCULAR I - No Dia Nacional de Combate ao Câncer celebrado nesta segunda-feira (27), a principal recomendação é o diagnóstico precoce da doença. A orientação vale em dobro na saúde ocular, já que a patologia geralmente é assintomática, sendo muitas vezes identificada apenas em exames oftalmológicos. Segundo o oftalmologista Gerber Caraciolo, dentre os cânceres mais comuns estão o Melanoma Intraocular, Melanoma Uveal e Melanoma Conjuntival. Embora raros, eles podem atingir qualquer faixa etária, mas idosos são mais propensos, bem como bebês e crianças.



CANCER OCULAR II - Os tumores oculares podem surgir de maneira espontânea, entretanto, na maioria dos casos são tumores metastáticos, ou seja, se originam em outros órgãos. Fatores genéticos e ambientais, como a exposição excessiva ao sol sem proteção, também podem causar tumores malignos primários. Há vários tipos de tratamentos, desde a cirurgia até sessões de radioterapia e quimioterapia. “É necessário avaliar a lesão e sua extensão, para depois indicar o procedimento adequado para cada paciente. No entanto, a principal recomendação é prevenir essa e outras doenças oculares silenciosas e assintomáticas, se consultando periodicamente com o oftalmologista”, orienta o Gerber.

Centro de simulação completa um ano

O Centro de Simulação (CSim) da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), filiado ao Centro de Simulação Realística Albert Einstein, é o primeiro do Norte-Nordeste e está celebrando um ano. Durante este período, o CSim treinou mais de 1300 estudantes da FPS, realizou 12 treinamentos externos com participação de 158 residentes de medicina e criou mais de 1080 cenários simulados. Atores humanos se aliam a manequins - espécies de robôs de alta fidelidade - na forma de bebês, crianças e adultos, que podem ser programados para demonstrar sintomas, se comunicar, chorar, entre outras ações. Alunos ou profissionais praticam controle da frequência cardíaca, pressão, saturação, em ambientes montados com todos os equipamentos, objetos e materiais de emergências, bloco cirúrgico e UTI´s.

Um homem morre a cada 38 minutos em decorrência do câncer de próstata

Denis Jardim, oncologista líder nacional da especialidade de tumores urológicos da Oncoclínica, reforça que o rastreamento ativo e detecção precoce ainda são a chave para aumento das chances de cura do câncer de próstata. Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) sobre essa doença revelam que, durante o triênio 2023-2025, 72 mil novos casos serão diagnosticados a cada ano, totalizando 216 mil, fazendo deste o mais incidente entre os homens depois do carcinoma de pele não-melanoma no Brasil. A percepção do oncologista é reforçada por um dado adicional e preocupante no que se refere aos efeitos da doença sobre a população masculina: um homem morre a cada 38 minutos no Brasil em decorrência de tumores de próstata. “Por apresentar sintomas mais evidentes quando a doença já apresenta evolução, é recomendável que homens a partir de 50 anos façam anualmente o exame clínico (toque retal) e a medição do antígeno prostático específico (PSA) - feita em unidades de nanogramas por mililitro (ng/ml) por meio de um exame simples de sangue”, destaca.

Shake vegetariano

A Herbalife acaba de lançar mais dois sabores dos seus shakes, agora com fórmula vegetariana, zero lactose e gluten free: o shake sabor Coco e o shake sabor banana caramelizada. Os dois sabores tropicais estão de volta repaginados para serem usados como uma opção de refeição rápida, balanceada e deliciosa, contribuindo para compor um estilo de vida saudável e ativo, inclusive por vegetarianos ou pessoas que precisam seguir uma dieta restritiva quanto ao consumo de lactose e glúten.

Em pauta

Campanha alerta para o diagnóstico precoce do câncer de boca

Cirurgião-dentista Juliano Borelli - Foto: Divulgação

O consumo excessivo de bebidas alcóolicas, cigarros e o descuido com a saúde dos dentes são os principais fatores que provocam o câncer de boca. Esse é o quinto tumor mais frequente em homens no Brasil. A maioria dos casos é diagnosticada em estágios avançados. O alerta é do Instituto Nacional de Câncer (Inca) para esse período do ano, conhecido como Novembro Azul. O movimento mundial tem por objetivo alertar à prevenção das doenças que mais atingem a população masculina.

O papel dos cirurgiões-dentistas é fundamental à prevenção e diagnóstico precoce. A atenção básica nos consultórios pode salvar vidas, considerando que a estimativa do Inca ao triênio de 2023 a 2025 é de pelo menos 15 mil casos, correspondendo ao risco de 6,99 por 100 mil habitantes no Brasil. A incidência de morte é também maior entre homens: 4.878 casos e apenas 1.460 de mulheres – com base no Atlas de Mortalidade por Câncer de 2021.

Consulta regular ao dentista

Para o cirurgião-dentista e especialista em implante dentário, Juliano Borelli, o alerta desperta para uma realidade: é cada vez maior o número de homens que deixam em segundo plano os cuidados com a saúde bucal. O médico paulista, mas que tem seu consultório no Recife e coordena o curso de pós-graduação em implantodontia da Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (CESPU Europa) em Portugal, aponta que o tumor maligno afeta os lábios e a estrutura da boca: gengivas, bochechas, palato, língua e região embaixo da língua.

“Para evitar um diagnóstico tardio é importante a ida ao dentista regularmente, manter hábitos saudáveis e uma dieta rica em frutas e vegetai”, aconselha, acrescentando que há outro grupo masculino que precisa redobrar cuidados. “Os homens que realizam atividades de trabalho com muita exposição ao sol devem usar sempre proteção labial e equipamentos de proteção individual (EPI)”, reforça.



