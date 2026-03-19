Qui, 19 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta19/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Combustíveis

'Desvio de diesel' por importadores não pode ser tratado como irregularidade, diz Abicom

A declaração é uma resposta a informações de que navios de diesel estariam sendo desviados em função de melhores oportunidades de venda da carga

Reportar Erro
'Desvio de diesel' por importadores não pode ser tratado como irregularidade, diz Abicom'Desvio de diesel' por importadores não pode ser tratado como irregularidade, diz Abicom - Foto: André Motta de Souza/ Agência Petrobras

A Associação Brasileira dos Importadores de Combustível (Abicom) afirmou em nota que "desvio de diesel" por importadores privados não pode ser tratado como irregularidade ou prática ilícita. A declaração é uma resposta a informações de que navios de diesel estariam sendo desviados em função de melhores oportunidades de venda da carga.

"Conforme declarações públicas da própria Petrobras, trata-se de uma dinâmica de mercado internacional, na qual cargas podem ser redirecionadas conforme condições comerciais, especialmente em cenários de alta volatilidade de preços e escassez global", disse a Abicom em nota.

Na quarta-feira (18) a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse que não é possível afirmar que os seis navios que a inteligência competitiva da estatal monitorou, e que tiveram os seus destinos desviados, tenham sido desviados em função de melhores oportunidades de venda ou para o mercado spot em algum lugar do mundo.

Leia também

• Decreto define parâmetros de mercado para metodologia do preço de referência do diesel

• Preço do diesel já sobe 20% na bomba este mês, mostra levantamento do IBPT

• Lula rechaça guerra e diz que alta do diesel é "desgraça" provocada por "ricos"

A Abicom afirma que o cenário recente inclui elevação dos preços do petróleo e de derivados, associada a tensões geopolíticas no Oriente Médio. Na avaliação da associação, isso ampliou a diferença entre preços no Brasil e no exterior e reduziu o incentivo econômico para importar combustíveis ao mercado brasileiro.

Segundo a Abicom, o mercado nacional é livre, com atuação independente de Petrobras, importadores e distribuidores.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter