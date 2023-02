A- A+

RECIFE Desvio na BR-232 afeta condutores no sentido Interior e deixa trânsito mais lento A previsão é de que o serviço no trecho dure até o fim do mês de março

O último desvio motivado pelas obras, no Recife, de triplicação da BR-232, que entrou em vigor no sábado (25), causou transtornos para os motoristas na manhã desta segunda-feira (27), primeiro dia útil após a interdição. A mudança na rota afeta condutores que seguem pela rodovia no sentido Recife-Interior.

No trecho que antecede o desvio, localizado no quilômetro 10 da 232, após o viaduto do Metrorec, o fluxo de veículos ficou mais lento. A previsão é de que o serviço no trecho dure até o fim do mês de março.

A mudança na rota de quem segue em direção ao Agreste acontece na altura do Curado, onde motoristas devem desviar pela rua Dr. George Willian Butler, logo após a fábrica da Gerdau e ao lado da Rayovac. O percurso segue à esquerda pela avenida Prefeito Antônio Pereira, com destino à BR-408. Para retornar à 232, os condutores devem retornar pelo viaduto em frente ao Terminal Integrado de Passageiros (TIP), voltando pela BR-408 e seguindo até a BR-232.

Com a mudança temporária, um trecho de 1,7 quilômetro fica interditado para o serviço de pavimentação em concreto. Segundo o Governo de Pernambuco, essa interdição deve ser a última feita antes da entrega da obra; a gestão afirma que 70% do cronograma de obras foram concluídos.



De acordo com a gestão estadual, as intervenções na BR-232 compreendem outras mudanças além da triplicação da via: recuperação do pavimento; alargamento da plataforma; novo sistema de drenagem; instalação das placas de concreto na pista principal e asfalto nas vias marginais; implantação de retornos; realocação e redimensionamento das paradas de ônibus existentes; implantação de ciclovia e calçadas em concreto; e sinalização viária horizontal e vertical.

