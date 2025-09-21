A- A+

OBRAS Desvios para obras de pontes na BR-101, em Abreu e Lima, começam a valer Obras começaram neste sábado (20). Serviços têm previsão para serem concluídos em até 180 dias.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) anunciou mais uma mudança da data de início das obras nas pontes do Rio Arroio Desterro e Rio Barro Branco, na BR-101, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.

Os desvios da Ponte sobre o Rio Arroio Desterro, que fica no quilômetro 41,35 da via, acontecem na altura do Memorial do Livramento, em Igarassu, para os dois sentidos da via.

No sentido Recife/João Pessoa, o desvio é próximo ao Armazém Jenipapo, em Abreu e Lima. Já no sentido João Pessoa/Recife será na altura da Chesf, também em Abreu e Lima.

Já na Ponte sobre o Rio Barro Branco, localizada no km 51,15, os desvios se darão na altura do Armazém Coral - Achaqui, em Abreu e Lima, e na altura do Posto Shopping Federal/Varejão dos móveis, em Paulista, em ambos os sentidos da via.

Os serviços têm previsão para serem concluídos em até 180 dias.

Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Ônibus

Durante as obras, as paradas de ônibus próximas ao local também passarão por mudanças. O Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) divulgou as alterações que passam a valer a partir do início das intervenções.

No desvio da ponte sobre o Rio Arroio Desterro - BR-101 km 47 (próximo ao Memorial do Livramento), sentido Igarassu/Recife, os usuários irão utilizar as paradas localizadas na pista exclusiva da BR-101, no lado oposto a Moenda do Matuto e em frente a SE Neoenergia Cruz de Rebouças e na pista de tráfego misto da BR-101, ao lado do Depósito 2001.

Já no desvio da ponte sobre o Rio Barro Branco – BR-101 km 51 (próximo ao Hospital Miguel Arraes), no sentido Recife/Igarassu, as opções de paradas são na pista exclusiva da Rodovia PE-015, lado oposto ao posto de combustível Federal; na pista de tráfego misto da Rodovia BR-101, em frente ao Assaí e na Pista exclusiva da Rodovia BR-101, lado oposto ao Fórum de Abreu e Lima.





Nesses dois desvios, as linhas afetadas são:

1946 - TI IGARASSU (BR-101)

1949 - CAÉTES / CENTRO DE PAULISTA (PARATIBE)

1967 - TI IGARASSU (SÍTIO HISTÓRICO)

1980 - IGARASSU / CIDADE TABAJARA

1956 - IGARASSU (BACURAU)

1963 - TI PE-15/TI IGARASSU (SÍTIO HISTÓRICO)

Já no sentido, Igarassu/Recife, as paradas serão na pista exclusiva da Rodovia BR-101, em frente ao Rei da Carne de Sol; na pista de tráfego misto da BR-101, ao lado do TI Abreu e Lima; na pista de tráfego misto da Rodovia PE-015, em frente a borracharia existente; na pista exclusiva da Rodovia PE-015, lado oposto ao nº 96.

As linhas afetadas serão:

1946 - TI IGARASSU (BR-101), 1967 - TI IGARASSU (SÍTIO HISTÓRICO) e 1963 - TI PE-15/TI IGARASSU (SÍTIO HISTÓRICO).

Com informações da assessoria de imprensa.

