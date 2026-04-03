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TECNOLOGIA Detector de enchentes criado por alunas pernambucanas alerta sobre riscos de alagamentos Estudantes do Centro de Educação Integral São Luiz, em Igarassu, desenvolveram um protótipo que alerta para o risco de alagamentos

Um protótipo criado por alunas do 9º ano do Centro de Educação Integral São Luiz, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, é capaz de monitorar, através de verificação da umidade do solo, a incidência de fortes alagamentos causados pela chuva. O grupo é formado por estudantes de 14 anos.

Grupo é formado pelas alunas Eloar, Rebeca, Larryssa e Rayssa, todas com 14 anos | Foto: Divulgação

Com nome de ‘Detector de Enchentes para Comunidades’, o protótipo foi criado em três meses, no laboratório 7.0 do sistema de ensino Dulino. A instituição forneceu o papelão, os cabos de madeira e recipientes descartáveis para confecção do equipamento.

Composição do projeto

O sistema conta com programação em Arduino, que é uma plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto, baseada em placas microcontroladoras fáceis de usar, sensor de umidade do solo, display LCD e buzzer, permitindo que comunidades que ficam na beira de rio, canais e encostas identifiquem rapidamente condições que podem anteceder enchentes, o que pode reduzir o número de perdas às famílias.

Segundo a equipe formada por pelas colegas Rebeca Joana da Silva Bezerra, Laryssa Gabryelly Cavalcante dos Santos, Eloar Victória de Oliveira Nascimento, Thallita Alves Sobrinho e Raissa Nicolle da Silva Santos, a iniciativa surgiu a partir da observação de problemas reais enfrentados, a partir das chuvas.

“Esse projeto destaca o quanto a tecnologia é importante e fundamental nas nossas vidas. Para mim é de fundamental importância, porque a gente pode identificar algo que afeta na vida das pessoas e tentar melhorar a situação de quem está nas margens dos rios, por exemplo. Quando paramos para analisar esse projeto, vemos que ele pode ajudar na vida de alguém”, explicou a aluna Eloar Nascimento.

Objetivo junto à sociedade

Para a monitora do programa, Antônia Ivanessa, esse estudo busca fomentar nos estudantes, de forma geral, a busca, através da ciência e tecnologia, por soluções para mitigar os impactos causados pelas enchentes.

O local observado nos estudos e que serviu de motivação para criação do protótipo foi o Loteamento Agamenon, que sofre com fortes alagamentos. Durante as chuvas, o local precisa ser desocupado e os moradores chegam a perder materiais por conta das enxurradas.

“Ele é colocado nas margens do rio. Foi usado o Arduino, detector de solo e LCD, que é onde ele mostra o nível da água. Também usamos o buzzer, que é um dispositivo que alarma, alertando para que as pessoas ouçam e saibam que há alta probabilidade de alagamento. Montamos uma maquete com todas as partes do projeto. Com a tecnologia, podemos melhorar e ver algo que podemos fazer pelas cidades, inclusive as ribeirinhas”, contou ela. “Se esse projeto for abraçado pelos governantes, pode evitar, realmente, que aconteçam tragédias e perdas, não somente de objetos materiais, mas também de vidas. Nós vemos muitas tragédias acontecerem por conta de enchentes”, finalizou a monitora.

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