RESSOCIALIZAÇÃO Detento defende tese de doutorado de dentro de presídio em Goiás Iniciativa é inédita; homem iniciou estudos em 2020 e deu continuidade após ser preso por crimes sexuais

Um detento do sistema penitenciário de Goiás defendeu, na manhã desta segunda-feira (20), uma tese de doutorado de dentro da cadeia.

A iniciativa é inédita, segundo a Polícia Penal do estado.

O homem, cujo nome não foi divulgado, apresentou o trabalho on-line, de uma sala no Colégio Estadual Dona Lourdes Estivalete Teixeira, que fica dentro da Penitenciária Coronel Odenir Guimarães (POG), no Complexo Prisional Policial Penal Daniella Cruvinel, em Aparecida de Goiânia.

O trabalho, de caráter interdisciplinar, abrange as áreas de artes visuais, computação e museologia.

Graduado em Design Gráfico e mestre em Cultura Visual pela Universidade Federal de Goiás (UFG), o detento iniciou o doutorado em 2020.

Em agosto do ano passado, ele foi preso por crimes sexuais e conseguiu dar continuidade na tese com o apoio da Polícia Penal de Goiás. O trabalho foi apresentado a uma banca da UFG.

Segundo a Polícia Penal, o homem estuda na unidade prisional e também desempenha atividades laborais. A legislação brasileira permite que, a cada três dias de trabalho ou estudo, o detento possa remir um dia da pena.

