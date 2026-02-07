Detento é morto dentro de presídio no Recife; dois suspeitos são presos em flagrante
Caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio. Suspeitos do crime são irmãos e dividiam cela com a vítima
Um detento de 40 anos foi morto dentro do Presídio Policial Penal Leonardo Lago, no bairro do Sancho, Zona Oeste do Recife, na sexta-feira (6). O presídio integra o Complexo Prisional do Curado.
De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), foram efetuadas as prisões em flagrante de dois suspeitos do crime, de 31 e 36 anos.
O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio. Ainda não há informações sobre a motivação do crime, bem como as circunstâncias.
Em nota enviada à reportagem neste sábado (7), a corporação disse ter instaurado inquérito policial para investigar o assassinato.
"As investigações ficarão sob a responsabilidade da 4ª DPH [Delegacia de Polícia de Homicídios]", afirmou a polícia.
O caso foi confirmado pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), pasta responsável pelo sistema prisional do estado.
De acordo com a Seap, os suspeitos do crime são irmãos e dividiam cela com a vítima.
Por meio de nota, a secretaria destacou que Instituto de Criminalística (IC) e Instituto de Medicina Legal (IML) foram acionados para adotar as "providências cabíveis".
"Os acusados serão encaminhados à delegacia e as circunstâncias em que o fato ocorreu estão sendo apuradas", afirmou a secretaria.
O corpo do detento foi encaminhado ao IML de Santo Amaro, na área central do Recife.