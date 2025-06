Detergente líquido: para que tipo de limpeza serve cada cor? Entenda

A- A+

Você com certeza já se perguntou o motivo pelo qual existe diversas cores em detergentes. Um funciona apenas para o banheiro e o outro para a cozinha? Ambos são para cozinha, mas eles têm um objetivo diferente? A resposta, segundo os fabricantes, é que todos, independentemente da cor, possuem formulações semelhantes que limpam profundamente, porém, cada uma delas têm benefícios adicionais que as fazem ser específicas para algo.

Função de cada cor

O branco, por exemplo, tem uma consistência mais espessa, mas sua formulação é mais suave, o que o impede de arranhar superfícies e o deixa ideal para limpar utensílios de bebê que são mais delicados. Além disso, ele é um grande aliado para a lavagem de roupas brancas, pois não corre o risco de causar manchas no tecido.

Outro detergente de tonalidade mais clara e até mesmo transparente é o clean. Assim como o branco, ele é específico para dar uma sensação de suavidade nas mãos. Segundo as fabricantes, ele é uma opção neutra e versátil, com alto poder desengordurante.

Ele pode ser usado, principalmente por pessoas que têm alergias ou sensibilidade a produtos químicos. Ele pode ser usado em uma variedade de superfícies e é excelente para limpar utensílios de cozinha sem deixar resíduos.

O amarelo é ótimo para limpeza de cozinha, sendo eficaz na remoção de gordura e sujeiras em geral. Por ter um pH neutro, ele pode ser usado em uma variedade de lugares e superfícies, como na louça, pisos, azulejos e até mesmo na limpeza de frutas e vegetais.

Já o vermelho tem em sua formulação substâncias específicas para deixar um aroma agradável, conhecido como “tecnologia do odor” por isso, ele é comumente utilizado no chão da cozinha e na higiene do banheiro. Além de servir para neutralizar cheiros como peixe, ovo cebola e alho.

Assim como o vermelho, o detergente verde também tem a mesma tecnologia contra o odor, mas além disso, ele é conhecido pelo poder desengordurante. Usado em panelas e frigideiras, principalmente.

