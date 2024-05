A- A+

SAÚDE Detergente Ypê: Anvisa explica risco de lotes suspensos e o que foi identificado no produto Agência proibiu a venda de determinadas unidades do saneante após identificar potencial contaminação microbiológica

Nesta semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa). O órgão proibiu a comercialização, distribuição e uso de determinados lotes do detergente Ypê após a empresa ter identificado um "desvio" no monitoramento de qualidade que revela um “potencial risco de contaminação microbiológica”. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) da terça-feira.

A Química Amparo, fabricante do produto, disse que os lotes foram detectados pelo controle de qualidade da própria empresa e que comunicou à agência reguladora e iniciou o recolhimento dos itens, como determina o regulamento sanitário, há mais de um mês. Em nota, afirmou que detectou uma "descaracterização" do odor do detergente nas unidades.

A empresa diz ainda que não há "risco à saúde ou segurança do consumidor", mas o que afirma a Anvisa? E o que causa a alteração do odor? Procurada a agência reguladora esclarece que "foram recebidos relatos de consumidores sobre mau cheiro e turbidez em várias versões do produto".

"De acordo com as informações prestadas pela empresa Química Amparo, fabricante do detergente, durante análises realizadas internamente foram identificados resultados microbiológicos não conformes com os critérios adotados pela empresa para monitoramento da produção", continua. Por isso, diz haver o "potencial risco de contaminação" por um microrganismo.

Ainda assim, a autarquia também afirma que o risco à saúde é "amenizado" devido a dois fatores. O primeiro é que "o produto é destinado para limpeza de artigos e é enxaguável, portanto o contato com a pele é breve". Já o segundo é que "altos níveis de contaminação, se ocorrerem, são facilmente identificáveis pelo consumidor devido ao mau cheiro e turbidez, o que inviabiliza o uso".

A empresa e a agência destacam ainda que apenas os lotes específicos apontados no decreto tiveram a comercialização proibida, não havendo restrições para os demais disponíveis para a compra.

Os lotes são aqueles cuja data de fabricação foi nos meses de julho, agosto, setembro, novembro e dezembro de 2022 e que tenham um final terminando em “1” ou “3”. Eles estão suspensos e não devem ser utilizados.





Veja a lista completa com todos os lotes divididos por marca abaixo:

Ypê Clear Care

- 172051

- 179054

- 184054

- 185054

- 186054

- 228054

- 233011

- 234011

- 235011

- 236011

- 242054

- 253011

- 255011

- 267051

- 269051

- 270051

- 278011

- 279011

- 280011

- 281011

- 282011

- 283011

- 302051

- 303051

- 304051

- 314011

- 315011

- 316011

- 318011

Ypê Coco

- 029016

- 030016

- 036016

- 038016

- 057016

- 058016

- 148051

- 149051

- 151051

- 212044

- 213051

- 215051

- 216051

- 217051

- 218051

- 219051

- 220051

- 221051

- 228054

- 232051

- 233051

- 236051

- 238051

- 243044

- 248051

- 249051

- 256051

- 257051

- 258051

- 272051

- 273051

- 274051

- 275051

- 276051

- 277051

- 284051

- 286051

- 288051

- 289051

- 290051

- 291051

- 298051

- 299051

- 300051

- 301051

- 317016

- 331051

- 333051

- 33405

- 031016

- 188031

- 225081

- 226081

- 227081

- 239081

- 270031

- 281031

- 282031

- 283031

- 295031

- 323016

- 324016

- 327031

- 328031

- 329031

- 330031

Ypê Capim limão

- 225031

- 226031

- 242081

- 314031

- 323081

- 325081

- 060016

- 173081

- 174081

- 175081

- 176081

- 177081

- 178081

- 223011

- 224011

- 239051

- 240051

- 242051

- 271081

- 272081

- 273081

- 299011

- 300011

- 302011

- 303011

- 326051

- 327051

- 336016

- 337016

- 338016

- 346016

- 347016

Ypê Limão

- 031016

- 040016

- 041016

- 042016

- 043016

- 127011

- 129011

- 130011

- 134081

- 135081

- 136081

- 137081

- 138081

- 148011

- 149011

- 150011

- 218011

- 219011

- 310011

- 311011

- 319016

- 332016

- 339016

- 347016

- 053016

- 054016

- 141031

- 221081

- 222081

- 223081

- 227081

- 228081

- 229081

- 279081

- 280081

- 288031

- 315031

- 325016

Ypê Maçã

- 010016

- 011016

- 012016

- 026016

- 028016

- 029016

- 054016

- 131011

- 132011

- 134011

- 142011

- 173011

- 174011

- 187011

- 188011

- 189011

- 193011

- 194011

- 195011

- 200051

- 213011

- 220011

- 221011

- 228011

- 229011

- 230011

- 241011

- 242011

- 248081

- 249081

- 256011

- 257011

- 262011

- 263011

- 264011

- 265011

- 266011

- 278061

- 279061

- 280061

- 281061

- 282061

- 283051

- 292011

- 293011

- 295011

- 311011

- 312011

- 313011

- 313061

- 327011

- 327016

- 328011

- 328016

- 329011

- 330011

- 357016

- 046016

- 047016

- 185081

- 186081

- 191081

- 192081

- 204101

- 223081

- 224081

- 232081

- 234081

- 268031

- 269031

- 309031

- 310031

Ypê Neutro

- 019056

- 020056

- 037056

- 038056

- 039056

- 054056

- 055056

- 173001

- 174001

- 186064

- 188001

- 211001

- 212001

- 225001

- 226001

- 228001

- 228064

- 237001

- 239001

- 272056

- 320001

- 321001

- 322001

- 324056

- 325001

- 325056

- 326001

- 326056

- 327001

- 331056

- 336056

- 338056

- 356056

- 236001

- 016016

- 017016

- 024016

- 025016

- 026016

- 038016

- 039016

- 040016

- 172081

- 172151

- 173151

- 174151

- 175151

- 176151

- 177151

- 178151

- 188151

- 207151

- 208151

- 209151

- 210151

- 211081

- 212081

- 225011

- 226011

- 227011

- 228151

- 229151

- 230151

- 232151

- 233151

- 234051

- 234151

- 235051

- 235151

- 236151

- 239011

- 241151

- 279151

- 282151

- 283151

- 317151

- 318016

- 318151

- 321011

- 322011

- 325151

- 326151

- 327151

- 328151

- 333016

- 342016

- 346016

- 349016

- 048016

- 049016

- 050016

- 051016

- 176031

- 177031

- 207031

- 208031

- 227031

- 229031

- 236031

- 237031

- 238031

- 282081

- 316031

- 317031

- 318031

- 319031

- 323031

- 325031

- 326016

- 327031

- 353016

- 355016

- 052016

- 171031

- 173031

- 174031

- 209031

- 230031

- 232031

- 233031

- 234031

- 235031

- 239031

- 327016

