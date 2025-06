A- A+

imigração Detido candidato à prefeitura de NY que tentava impedir expulsão de imigrante A procuradora-geral de Nova York classificou como "profundamente inaceitável" a detenção de Lander pelos agentes do ICE

A polícia de imigração deteve nesta terça-feira (17), dentro de um tribunal, um candidato à prefeitura de Nova York que tentava impedir a detenção de um imigrante, segundo testemunhas e a imprensa local.

As imagens divulgadas por testemunhas e meios de comunicação americanos mostram Brad Lander, atual controlador ou interventor da cidade, de terno e gravata, sendo detido e algemado por agentes do Serviço de Controle de Imigração e Alfândega (ICE) em um tribunal no sul de Manhattan.

"Vocês não têm autoridade para deter um cidadão americano", diz Lander aos agentes, alguns deles com o rosto coberto por máscaras, segundo os vídeos.

"Não estou obstruindo ninguém, estou aqui no corredor e estou solicitando ver uma ordem de detenção", acrescenta.

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, classificou como "profundamente inaceitável" a detenção de Lander pelos agentes do ICE.

"Prender o controlador Lander simplesmente por ter defendido imigrantes e seus direitos civis constitui um terrível abuso de poder", afirmou em comunicado.

O ICE não respondeu ao pedido de informações da AFP.

Nas últimas semanas, agentes do ICE que aguardam nos corredores dos tribunais de imigração, na saída das salas onde ocorrem as audiências dos imigrantes com os juízes em seus processos migratórios, têm procedido à detenção de muitos deles.

Desde que voltou ao poder em janeiro, Donald Trump e seu governo intensificaram as ações para expulsar do país o maior número possível de imigrantes indocumentados, ao mesmo tempo em que tentam ampliar suas competências nessa área.

Para facilitar as deportações, as autoridades federais anularam regras que impediam os policiais de acessar determinados espaços, como os tribunais.

Brad Lander ocupa o terceiro lugar nas primárias democratas para a prefeitura de Nova York, atrás do ex-governador do estado Andrew Cuomo e do candidato surpresa Zohran Mamdani. Ambos condenaram sua detenção.

