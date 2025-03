A- A+

Inglaterra Detido homem que escalou o Big Ben em Londres com uma bandeira palestina Homem não identificado passou o sábado pendurado na torre do relógio e só desceu nas primeiras horas de domingo

O homem que escalou a torre do relógio Big Ben, em Londres, com uma bandeira palestina e permaneceu no topo durante todo o dia foi detido ao descer no início da madrugada deste domingo (hora local). Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a negociação entre a equipe de resgate e o manifestante, como também o momento da retirada do homem.

A Polícia Metropolitana de Londres informou que o homem foi detido após o "prolongado incidente", que terminou pouco depois da meia-noite (hora local), quando ele desceu da torre.

After 17 hours of standing on Big Ben, waving a Palestinian flag and demanding justice for Palestine, the HERO activist finally left the Houses if Parliament.



He is a LEGEND pic.twitter.com/DLL4izFBuP — Khalissee (@Kahlissee) March 9, 2025

No sábado, ele passou o dia inteiro descalço na icônica estrutura, apesar das tentativas das equipes de resgate e negociadores de convencê-lo a descer.



Multidões se reuniram atrás do cordão policial para observá-lo, com algumas pessoas gritando "Palestina livre" e "você é um herói".

Negociadores usaram a escada de um caminhão de bombeiros e um megafone para tentar convencê-lo, conforme registrado por imagens da imprensa.

As imagens mostram que os negociadores alertaram o homem de que ele tinha um ferimento no pé, do qual estava perdendo muito sangue, e que sua roupa não era adequada para o frio ao anoitecer.

A polícia isolou a área ao redor, incluindo a ponte de Westminster, e o Parlamento cancelou as visitas do público.

O parlamentar conservador Ben Obese-Jecty afirmou que deve haver uma explicação para o fato de o homem ter conseguido driblar a segurança e subir na torre com tanta facilidade.

Veja também