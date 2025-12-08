Seg, 08 de Dezembro

ROUBO

Detido um dos suspeitos do roubo de obras de Matisse e Portinari em São Paulo

Homem foi capturado no centro de São Paulo nesta segunda (8)

Suspeito foi preso nesta segunda-feira (8) pela Polícia Civil de São PauloSuspeito foi preso nesta segunda-feira (8) pela Polícia Civil de São Paulo - Foto: Nelson Almeida/AFP

A Polícia Civil de São Paulo deteve nesta segunda-feira (8) um dos dois suspeitos de participar do roubo de obras do francês Henri Matisse e do brasileiro Candido Portinari na Biblioteca Mário de Andrade na capital paulista, informaram as autoridades estaduais.

 

• Criminosos roubaram obras de Matisse e Portinari da Biblioteca Mário de Andrade, em SP

O homem foi capturado no centro de São Paulo ao ser "identificado após um trabalho de inteligência, investigação e análise de câmeras de segurança que registraram a ação criminosa no domingo", indicou o governo de São Paulo em comunicado.

