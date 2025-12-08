A- A+

ROUBO Detido um dos suspeitos do roubo de obras de Matisse e Portinari em São Paulo Homem foi capturado no centro de São Paulo nesta segunda (8)

A Polícia Civil de São Paulo deteve nesta segunda-feira (8) um dos dois suspeitos de participar do roubo de obras do francês Henri Matisse e do brasileiro Candido Portinari na Biblioteca Mário de Andrade na capital paulista, informaram as autoridades estaduais.





O homem foi capturado no centro de São Paulo ao ser "identificado após um trabalho de inteligência, investigação e análise de câmeras de segurança que registraram a ação criminosa no domingo", indicou o governo de São Paulo em comunicado.

