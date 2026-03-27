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Região Metropolitana do Recife

Detonação de rochas no Ramal da Arena altera operação do TI Camaragibe, neste sábado (28)

Intervenção será realizada a partir das 14h

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Oras do Ramal da Arena Pernambuco, na Região Metropolitana do RecifeOras do Ramal da Arena Pernambuco, na Região Metropolitana do Recife - Foto: Arthur Mota/Seduh-PE

O desmonte de rochas com uso de explosivos nas obras do Ramal da Arena de Pernambuco, na Região Metropolitana do Recife, vai alterar a operação do Terminal Integrado de Camaragibe, neste sábado (28).

A intervenção será realizada a partir das 14h, pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-PE), em uma área localizada entre o ramal viário e o terminal, nas proximidades do equipamento de transporte público.

Segundo o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM), por questões de segurança, será adotará uma série de medidas operacionais temporárias durante a execução do serviço. 

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Ao todo, mais de 20 linhas que operam no Terminal Integrado de Camaragibe serão impactadas. O último ônibus sairá às 13h30, horário em que todas as linhas que atendem ao local terão sua operação suspensa.

"Os coletivos que estiverem em circulação não entrarão no terminal e permanecerão nos limites dos bloqueios viários, podendo retornar aos bairros de origem ou aguardar a liberação do tráfego", destacou o CTM.

Confira linhas afetadas:


O Consórcio de Transportes destacou que, caso existam bloqueios que impeçam o tráfego pela Rodovia PE-005 (Av. Belmino Correia), as linhas 418-Tiuma/Camaragibe, 2502 - Circular Santa Mônica/Maranguape (V. Beira Rio), 2503-Circular Quadra 30 (V. Celeiro) e 2402 - Parque Capibaribe/Caxangá, retornarão para o seu terminal ou aguardarão a liberação do tráfego. 

Além disso, as linhas de maior percurso terão seus ônibus retidos em pontos estratégicos, como os terminais do Caxangá, CDU e Getúlio Vargas, até que o tráfego seja normalizado.

A operação será retomada gradualmente após a conclusão do serviço, prevista para 18h, e liberação da área pelas equipes responsáveis.

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Obras
Esta é a última intervenção de uma sequência de quatro detonações de rochas previstas para viabilizar a conclusão das obras de drenagem do Ramal da Arena, importante obra viária da Região Metropolitana do Recife, será realizado neste sábado (28), entre 14h e 18h.

O Ramal da Arena liga a BR 408 à Av. Belmino Correia, no Centro de Camaragibe, e é uma das obras remanescentes da Copa do Mundo de 2014. O esquema de segurança abrange um raio de 150 metros do local.

Segundo o governo de Pernambuco, uma empresa especializada realizará o serviço, que utilizará 425 quilos de explosivos, 200 quilos a menos do que na última detonação, realizada em 21 de março.

"A empresa executante recebeu autorização do Exército Brasileiro e terá o apoio da prefeitura de Camaragibe no isolamento da área e na organização do trânsito do bairro de Timbi, onde ocorrerá o desmonte da rocha", destacou a CTM.

Moradores e comerciantes da área devem ficar atentos. Residências e comércio existentes na faixa de 50 metros restantes não precisarão ser desocupados, mas as pessoas devem permanecer dentro dos imóveis até o final da operação. Drones vão monitorar a movimentação nas ruas.

O Ramal da Arena é um corredor viário estratégico de cerca de 4 km de extensão, que conecta a PE-408, na entrada da Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, à PE-005, em Camaragibe (Av. Belmino Correia), na altura do Terminal Integrado do município.

As obras fazem parte de um pacote de intervenções urbanísticas coordenadas pela Seduh-PE. Além da drenagem, o serviço abrange a recuperação e ampliação viária, sinalização e iluminação pública, com investimentos que somam R$ 66,2 milhões.

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