Detonação de rochas no Ramal da Arena altera operação do TI Camaragibe, neste sábado (28)
Intervenção será realizada a partir das 14h
O desmonte de rochas com uso de explosivos nas obras do Ramal da Arena de Pernambuco, na Região Metropolitana do Recife, vai alterar a operação do Terminal Integrado de Camaragibe, neste sábado (28).
A intervenção será realizada a partir das 14h, pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-PE), em uma área localizada entre o ramal viário e o terminal, nas proximidades do equipamento de transporte público.
Segundo o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM), por questões de segurança, será adotará uma série de medidas operacionais temporárias durante a execução do serviço.
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Ao todo, mais de 20 linhas que operam no Terminal Integrado de Camaragibe serão impactadas. O último ônibus sairá às 13h30, horário em que todas as linhas que atendem ao local terão sua operação suspensa.
"Os coletivos que estiverem em circulação não entrarão no terminal e permanecerão nos limites dos bloqueios viários, podendo retornar aos bairros de origem ou aguardar a liberação do tráfego", destacou o CTM.
Confira linhas afetadas:
- 418 – Tiúma/Camaragibe (VPP)
- 2402 – Parque Capibaribe/Caxangá
- 2419 – Matriz da Luz /TI Camaragibe
- 2420 – Muribara/TI Camaragibe
- 2450 – TI Camaragibe (Conde da Boa Vista) – BRT
- 2456 – Viana/TI Camaragibe
- 2463 – Araçoiaba/TI Camaragibe
- 2466 – Vera Cruz/TI Camaragibe
- 2467 – Chã De Cruz/TI Camaragibe
- 2473 – João Paulo II/TI Camaragibe
- 2475 – Timbi/TI Camaragibe
- 2476 – Santa Mônica/TI Camaragibe
- 2477 – Santa Terezinha/TI Camaragibe
- 2478 – Santana/TI Camaragibe
- 2483 – Loteamento São João e São Paulo/TI Camaragibe
- 2486 – Penedo/TI Camaragibe
- 2487 – Várzea Fria/TI Camaragibe
- 2490 – TI Camaragibe/TI Macaxeira
- 2491 – São Lourenço/TI Camaragibe
- 2492 – Parque Capibaribe/TI Camaragibe
- 2493 – Tiúma/TI Camaragibe
- 2502 – Circular Santa Mônica/Maranguape (V. Beira Rio)
- 2503 – Circular Quadra 30 (V. Celeiro)
O Consórcio de Transportes destacou que, caso existam bloqueios que impeçam o tráfego pela Rodovia PE-005 (Av. Belmino Correia), as linhas 418-Tiuma/Camaragibe, 2502 - Circular Santa Mônica/Maranguape (V. Beira Rio), 2503-Circular Quadra 30 (V. Celeiro) e 2402 - Parque Capibaribe/Caxangá, retornarão para o seu terminal ou aguardarão a liberação do tráfego.
Além disso, as linhas de maior percurso terão seus ônibus retidos em pontos estratégicos, como os terminais do Caxangá, CDU e Getúlio Vargas, até que o tráfego seja normalizado.
A operação será retomada gradualmente após a conclusão do serviço, prevista para 18h, e liberação da área pelas equipes responsáveis.
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Obras
Esta é a última intervenção de uma sequência de quatro detonações de rochas previstas para viabilizar a conclusão das obras de drenagem do Ramal da Arena, importante obra viária da Região Metropolitana do Recife, será realizado neste sábado (28), entre 14h e 18h.
O Ramal da Arena liga a BR 408 à Av. Belmino Correia, no Centro de Camaragibe, e é uma das obras remanescentes da Copa do Mundo de 2014. O esquema de segurança abrange um raio de 150 metros do local.
Segundo o governo de Pernambuco, uma empresa especializada realizará o serviço, que utilizará 425 quilos de explosivos, 200 quilos a menos do que na última detonação, realizada em 21 de março.
"A empresa executante recebeu autorização do Exército Brasileiro e terá o apoio da prefeitura de Camaragibe no isolamento da área e na organização do trânsito do bairro de Timbi, onde ocorrerá o desmonte da rocha", destacou a CTM.
Moradores e comerciantes da área devem ficar atentos. Residências e comércio existentes na faixa de 50 metros restantes não precisarão ser desocupados, mas as pessoas devem permanecer dentro dos imóveis até o final da operação. Drones vão monitorar a movimentação nas ruas.
O Ramal da Arena é um corredor viário estratégico de cerca de 4 km de extensão, que conecta a PE-408, na entrada da Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, à PE-005, em Camaragibe (Av. Belmino Correia), na altura do Terminal Integrado do município.
As obras fazem parte de um pacote de intervenções urbanísticas coordenadas pela Seduh-PE. Além da drenagem, o serviço abrange a recuperação e ampliação viária, sinalização e iluminação pública, com investimentos que somam R$ 66,2 milhões.