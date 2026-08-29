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TECNOLOGIA Detox de dopamina: especialistas explicam tendência que viralizou nas redes por incentivar o tédio Prática é inspirada na abordagem do psiquiatra Cameron Sepah e incentiva momentos de ócio e busca por atividades fora das telas

Em 2019, empresários do Vale do Silício, nos Estados Unidos, começaram a cancelar seus compromissos, desligar os celulares e desmarcar reuniões. O comportamento, incomum para os executivos do maior polo tecnológico global, fazia parte de uma estratégia que se popularizou como “jejum de dopamina”. A prática consistia em uma adaptação radical das ideias do psiquiatra e professor da Universidade da Califórnia em São Francisco (UCSF), Dr. Cameron Sepah. Na abordagem original, o especialista recomendava aos pacientes a implementação de janelas de tempo estruturadas (algumas horas por dia) onde o indivíduo se absteria de estímulos específicos para quebrar o ciclo de impulsividade e compulsão por telas.

A experiência em Silício, no entanto, incluiu a privação total de qualquer atividade considerada estimulante ou dopaminérgica. Os adeptos passaram a evitar música, eletrônicos em geral, contato humano e, até mesmo, determinados tipos de comida. Agora, a ideia passa por uma reformulação e comela a atingir os usuários do Tik Tok com a trend do “Detox de Dopamina”. O objetivo é similar: membros da plataforma se gravam enquanto um relógio aparece na tela marcando o limite de tempo em que eles precisam ficar sentados, encarando a parede, sem receber nenhum estímulo externo.

Em uma inspiração bem menos radical, quem pratica o “Detox de Dopamina” destaca a busca por um reencontro com o sentimento do tédio e a vontade de se desconectar dos estímulos rápidos das redes sociais. Com mais de 10 mil seguidores no Tik Tok, a designer e influenciadora digital, Joana Schmitz, de 24 anos, iniciou a trend após sentir que estava enfrentando dificuldade com a memória e a dicção no dia-a-dia.

“Eu tinha dificuldade de lembrar das coisas, começava uma frase e, às vezes, não conseguia terminar. Como trabalho com redes sociais e passo o dia inteiro conectada, tanto para o pessoal quanto para o profissional, associei essa piora ao uso constante das redes e senti que havia uma relação”, explica.

Joana conta que os vídeos de outras pessoas incentivaram a postar a sua própria experiência na rede social. Foi a partir do relato de que diferentes usuários também estavam enfrentando problemas de memória que ela percebeu um padrão de alerta.

Para Joana, a trend incentivou o retorno aos momentos de ócio sem a pressão da ansiedade pelas redes. Foto: Arquivo Pessoal

“A gente que usa muito as redes acaba ficando sem tempo de parar e conseguir repensar o nosso dia. Comecei a associar o uso exagerado [de telas] a ideia de tirar uma pausa de tudo e como isso poderia funcionar também comigo. Eventualmente, achei interessante publicar o vídeo me gravando durante o processo, para ajudar outras pessoas que poderiam também se identificar”.

Segundo o neuropsicólogo e pesquisador em dependência tecnológica do Programa Ambulatorial Integrado dos Transtornos do Impulso (ProAmiti), da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), Renato Gallo, as queixas de Joana têm fundamento científico.

“Existem evidências sólidas de que o uso intenso de telas está prejudicando funções cognitivas básicas e provocando um prejuízo na capacidade de reter informação. A nossa memória prospectiva é uma instância bastante afetada, ela é a capacidade de sequenciar uma tarefa e lembrar do que precisa ser feito para executá-la. Um bom exemplo disso é começar a esquecer dos compromissos diários”.

O especialista explica que o mecanismo de rolagem infinita, presente na maioria das redes sociais, e o consumo rápido de conteúdo estimulante, à exemplo de vídeos curtos, podem moldar o cérebro para que, ao longo do tempo, seja cada vez mais difícil focar em atividades que demandam mais paciência ou conseguir permanecer desconectado e em silêncio.

“O nosso sistema de recompensa, assim como o cérebro todo, se regula com base nas nossas experiências. Se você estimula muito esse sistema com coisas mais imediatas, ele vai entender que a recompensa precisa ser rápida e pode passar a ter menos tolerância para recompensas de longo prazo”.

Segundo Gallo, a hiperestimulação causada pelas telas também enfraquece a capacidade de fazer longas pausas para o descanso ou tentar controlar os impulsos de uso. Ele destaca que é preciso tentar controlar o desejo de recorrer ao telefone durante os momentos de tédio ou ócio ao longo do dia, para que o hábito se fortaleça.

“É preciso trabalhar o controle inibitório, que é o nosso “freio”. Para ele funcionar, precisa ser exercitado como um músculo. Se eu tenho um celular e uma atividade para fazer, meu controle inibitório deve atuar para inibir a vontade de mexer no celular e me permitir realizar aquilo que é preciso. Se, ao contrário, eu sempre escolho mexer no celular em vez de fazer o que preciso, eu perco essa capacidade”.

Sem extremismos

Nessas horas, o “Detox de Dopamina” pode parecer uma alternativa tentadora para tentar reajustar o cérebro. Apesar de oferecer uma oportunidade de pausa momentânea, a neuropsicóloga e fundadora do Instituto Mentis Digitalis, centro especializado no tratamento da dependência tecnológica, Laura Sabino, esclarece que a ideia de “limpar o cérebro da dopamina” é uma simplificação que não faz sentido do ponto de vista neurocientífico.

“A gente sabe que, justamente por conta da internet, o nome acabou sendo apropriado como se fosse uma espécie de reset cerebral, o que não corresponde ao funcionamento do cérebro. A dopamina não é uma toxina que se acumula no nosso corpo e depois precisa ser eliminada com um detox. Ela é, na verdade, um neurotransmissor fundamental para uma série de funções cerebrais”.

Sabino destaca que a mudança comportamental apresenta uma maior chance de sucesso quando é feita de forma gradual, levando em consideração os níveis de tolerância e os gatilhos de uso de cada pessoa.

“Quando alguém interrompe o ciclo contínuo de notificações, vídeos curtos, atualizações e recompensas frequentes, como engajamento e curtidas, está, sim, diminuindo a quantidade de estímulos que disputam a atenção. Por isso, as pausas digitais têm, sim, uma utilidade. O benefício não vem de zerar a dopamina, mas de reduzir a estimulação constante e interromper alguns hábitos automáticos, dando ao cérebro uma primeira oportunidade de voltar a manter a atenção por mais tempo em atividades menos estimulantes”.

Com Joana, a atividade evoluiu da simples trend do Tik Tok para uma reconfiguração completa de rotina ao estabelecer uma relação mais saudável com uso de telas e redes sociais. Segundo a influenciadora, após a primeira experiência do detox digital, foi possível notar um aumento significativo da concentração enquanto se dedicava a outras atividades manuais e analógicas que havia deixado de lado.

“Eu tinha perdido completamente o hábito da leitura e voltei a ler, o que também era muito difícil para mim. Eu ficava me coçando para ver o celular. Ou então, quando vou à academia, não fico escutando podcast, não coloco vídeo. Vou sem fone de ouvido. Levo meu celular por segurança, mas não uso. Fui conseguindo adaptar esse hábito de ficar sem estímulos para o meu dia a dia”.

Joana explica ainda que o propósito da nova mentalidade não é parar de sentir tédio, mas transformar a experiência de viver o ócio em um momento de prazer e reflexão.

“Esse tédio me ajudou muito a ter ideias novas. Ou pensar em novas soluções para os problemas que tenho no trabalho, por exemplo. Nesses momentos, tenho muito mais espaço para reflexão”.

Dependência

De acordo com dados do levantamento Digital 2026 Global Overview Report, os brasileiros estão entre os que mais passam tempo nas redes sociais no mundo, com uma média de 29 horas semanais conectados, o equivalente a mais de quatro horas por dia. O tempo de uso supera em mais de uma hora a média global, de duas horas e 39 minutos diárias por usuário.

Para Laura Sabino, o tempo de tela isoladamente não pode ser considerado um dos fatores decisivos para diagnosticar um vício no celular, por exemplo.

“Quando falamos de dependência digital, todos nós somos dependentes digitais hoje em dia, porque estamos na era digital. Então, você vai ter exemplos de pessoas que podem trabalhar várias horas no computador e não apresentar um uso patológico. Ao mesmo tempo, vamos encontrar pessoas que usam menos os dispositivos, mas apresentam uma perda de controle muito maior”, destaca.

A especialista ressalta que o perigo está na relação estabelecida entre usuário, tecnologia e os prejuízos decorrentes desse comportamento.

“A dependência digital patológica é entendida como um tipo de dependência comportamental, que envolve comportamentos que acionam vias neurais semelhantes às observadas no uso de substâncias. É importante destacar que esse ainda é um entendimento em construção, porque não está estabelecido formalmente nos manuais diagnósticos. O que se observa clinicamente é que, em muitos casos, ela está associada à presença de um transtorno mental ou de sintomas psíquicos preexistentes, como ansiedade e depressão”.

Com medo de cair em um ciclo de vício, a jornalista Emília Prado, de 28 anos, decidiu substituir os momentos em que costumava utilizar o celular por pausas para realizar atividades manuais.

“Por ter muita dificuldade para dormir, acabei criando um ritual que tira o celular do cenário e libera minha mente dos estímulos e da luz constante no rosto. De noite, costumo assistir a novelas e, depois, faço um chá e vou pintar com giz pastel. Coloco uma música ou um podcast e fico tentando me desconectar até sentir sono’, conta.

Emília começou com a pintura na tentativa de criar um ritual de descanso fora das relas. Foto: David de Queiroz / Folha de Pernambuco.

Emília descreve a experiência como uma tentativa constante de luta contra o impulso de olhar o telefone, mas é honesta ao afirmar que, em muitas das vezes, ainda sente vontade de checar as notificações. Para ela, o processo de controle desses impulsos ocorre de forma gradual, com objetivo de estabelecer um hábito e sem cobranças por perfeição na rotina.

“É difícil porque [pintar] não é exatamente uma coisa que prende como são as redes sociais. Se um vídeo não está pretendendo você, é só passar para o próximo até achar um que agrade. Na pintura, não é sempre que me vem uma ideia. Às vezes, não estou no clima, mas sigo tentando mesmo assim”.

Tecnologia como aliada

Entender o lugar que a tecnologia ocupa dentro da própria rotina também é um fator essencial para não desanimar na construção de hábitos mais saudáveis de uso de eletrônicos e internet. Segundo explica Laura Sabino, é impossível colocar toda a responsabilidade em indivíduos que estão tentando exercer autocontrole dentro de ambientes que foram desenhados para reduzir a probabilidade de interrupção do uso.

“O objetivo não é demonizar a tecnologia, nem produzir um estado de abstinência permanente, em que a pessoa comece a viver sem o uso. É preciso trabalhar com a redução gradual, compreendendo que o tédio não é, necessariamente, um estado que é preciso eliminar, mas sim uma emoção humana extremamente importante para o desenvolvimento cerebral e emocional”.

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