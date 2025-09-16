Detran-PE lança nova edição da Semana Nacional de Trânsito e anuncia Turma do Fom-Fom no Interior
Departamento lançou ação nesta terça (16)
Leia também
• Feneauto: fim da obrigatoriedade das autoescolas pode gerar perda de R$ 14 bi e 300 mil empregos
• Governo nega aumento de insegurança no trânsito com possível fim de aulas em autoescolas
Foi lançada pelo Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), nesta terça-feira (16), a Semana Nacional de Trânsito (SNT). Esta edição da campanha tem como tema “Desacelere, seu bem maior é a vida”.
No auditório do órgão que fica no bairro da Ipatinga, na Zona Oeste do Recife, foi divulgada a programação, que vai até o próximo dia 26. A solenidade de abertura contou com a presença de diversos representantes das forças de segurança, parceiros e servidores.
Propósito
A SNT foi instituída em 1997 e acontece todos os anos entre 18 e 25 de setembro com o intuito de mobilizar a sociedade a refletir sobre atitudes seguras e a cultura de paz no trânsito. Em Pernambuco, a ação é realizada com ações educativa.
Como vai funcionar?
A finalidade da campanha é conscientizar motoristas, educar pedestres, orientar ciclistas e instruir motociclistas.
Com isso, são realizadas blitzes educativas nos bairros do Recife e terminais integrados, além das faixas de pedestres, ações nas escolas, parques e shoppings da Região Metropolitana do Recife, bem como operações com prefeituras.
“Ao contrário do que se pensa, a fiscalização não é o uso da caneta. Ela é esclarecimento e orientação sobre como um condutor deve se comportar no trânsito. Naturalmente, a gente descarrega estresses e aborrecimentos no trânsito. A gente termina extravasando alguns problemas pessoais, mas a nossa função é lembrar que o trânsito não é uma guerra e nem um campo de batalha”, comentou o o presidente do Detran-PE, Vladimir Lacerda Melquíades.
Confira a programação
17 de setembro
Ação Educativa de Trânsito e Inclusão Social
Local: Clínica Nuno
Horário: 8h
18 de setembro
Faixa de Pedestre
Local: Rua Fernandes Vieira
Horário: 7h
Ação Educativa no Cômite Cristão de Combate à Fome
Local: Olinda
Horário: 9h
Blitz Educativa
Local: São Lourenço da Mata
Horário: 9h
Ação para Ciclistas e Motociclistas Entregadores de APP
Local: Zona Norte e Zona Sul
Horário: 18h
19 de setembro
Turma do Fom Fom no Terminal Integrado
Local: TI Pelópidas
Horário: 6h30
Perdendo o Temor de Dirigir para Mulheres - Prática
Local: Sede do Detran
Horário: 8h
Blitz Educativa
Local: Paiva
Horário: 9h
Projeto Guardiões do Trânsito
Local: Itamaracá
Horário: 10h
Ação nos Bares
Local: Zona Norte
Horário: 20h
20, 21 e 22 de setembro
Curso de Noções de Primeiros Socorros + Projeto Trânsito Cidadão
Local: Itambé
Horário: 8h
Esquete da Turma do Fom Fom
Local: Escola Cristã da Várzea
Horário: 8h
Ação nos Parques
Local: Parque Jardim do Poço
Horário: 16h
23 de setembro
Faixa de Pedestre
Local: Rua Fernandes Vieira
Horário: 7h
Turma do Fom Fom
Local: Colégio Eximius
Horário: 8h
Campanha Educativa
Local: Aeroporto
Horário: 9h
24 de setembro
Esquete da Turma do Fom Fom
Local: Colégio Múltiplo Ensino
Horário: 7h
Projeto Trânsito Cidadão
Local: Escola Pública de Trânsito
Horário: 8h
Ação Educativa
Local: Gravatá
Horário: 9h
25 de setembro
Atividades Educativas
Local: Colégio Geração Atual
Horário: 7h
Perdendo o Temor de Dirigir para Mulheres - Prática
Local: Sede do Detran
Horário: 8h
26 de setembro
Turma do Fom Fom no Terminal Integrado
Local: TI Tancredo Neves
Horário: 6h30
Encerramento da Semana Nacional do Trânsito
Local: Auditório do Detran-PE
Horário: 10h
Interiorização
Segundo Vladimir Lacerda Melquíades, o órgão tem trabalhado na interiorização dos serviços. Nos próximos dias, segundo ele, será aberto o processo licitatório para que a Secretaria de Administração do estado escolha a melhor proposta para levar o grupo de arte educadores, a Turma do Fom-Fom, para outras regiões pernambucanas.
“Além da que nós temos aqui na Região Metropolitana, teremos uma para o Agreste e Zona da Mata e outra para o Sertão. Eles vão atuar junto com modernos simuladores de carro e motos. A governadora Raquel Lyra exigiu de nós ações permanentes para o trânsito”, detalhou ele, adiantando também que, em breve, a Escola Pública de Trânsito passará por uma reforma.
Autoescolas
Em meio a um projeto que trata da proteção da vida, o presidente do Detran pernambucano defendeu ajustes no plano do Governo Federal anunciado pelo ministro Renan Filho (Transportes) que sugere o fim da obrigatoriedade de aulas em autoescolas para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação.
“Essa proposta esbarra em várias dificuldades. Eu espero que a Secretaria Nacional de Transportes melhore essa proposta, porque do jeito que está não atende várias questões de segurança viária e pública. O Detran-PE não tem como dizer que é uma boa proposta. Não é. Isso vai baratear a que custo? A gente precisa fiscalizar 260 autoescolas, e não é fácil. Imagine a gente fiscalizar 3 mil, 4 mil instrutores de trânsito. Precisamos conversar e melhorar a proposta”, frisou Vladimir.
“Todo dia morre gente e nós, que trabalhamos no sistema, temos que nos preocupar e assumir o compromisso diário para que vidas não sejam perdidas. Que venhamos despertar e renovar as energias. Sensibilizar requer criatividade e ousadia. É assim que a gente vai avançar”, pontuou Walker Barbosa, presidente do Conselho Estadual de Trânsito de Pernambuco (Cetran-PE).