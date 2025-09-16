A- A+

PERNAMBUCO Detran-PE lança nova edição da Semana Nacional de Trânsito e anuncia Turma do Fom-Fom no Interior Departamento lançou ação nesta terça (16)

Foi lançada pelo Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), nesta terça-feira (16), a Semana Nacional de Trânsito (SNT). Esta edição da campanha tem como tema “Desacelere, seu bem maior é a vida”.

No auditório do órgão que fica no bairro da Ipatinga, na Zona Oeste do Recife, foi divulgada a programação, que vai até o próximo dia 26. A solenidade de abertura contou com a presença de diversos representantes das forças de segurança, parceiros e servidores.

Propósito

A SNT foi instituída em 1997 e acontece todos os anos entre 18 e 25 de setembro com o intuito de mobilizar a sociedade a refletir sobre atitudes seguras e a cultura de paz no trânsito. Em Pernambuco, a ação é realizada com ações educativa.

Como vai funcionar?

A finalidade da campanha é conscientizar motoristas, educar pedestres, orientar ciclistas e instruir motociclistas.

Com isso, são realizadas blitzes educativas nos bairros do Recife e terminais integrados, além das faixas de pedestres, ações nas escolas, parques e shoppings da Região Metropolitana do Recife, bem como operações com prefeituras.



“Ao contrário do que se pensa, a fiscalização não é o uso da caneta. Ela é esclarecimento e orientação sobre como um condutor deve se comportar no trânsito. Naturalmente, a gente descarrega estresses e aborrecimentos no trânsito. A gente termina extravasando alguns problemas pessoais, mas a nossa função é lembrar que o trânsito não é uma guerra e nem um campo de batalha”, comentou o o presidente do Detran-PE, Vladimir Lacerda Melquíades.

Confira a programação



17 de setembro

Ação Educativa de Trânsito e Inclusão Social

Local: Clínica Nuno

Horário: 8h

18 de setembro

Faixa de Pedestre

Local: Rua Fernandes Vieira

Horário: 7h

Ação Educativa no Cômite Cristão de Combate à Fome

Local: Olinda

Horário: 9h

Blitz Educativa

Local: São Lourenço da Mata

Horário: 9h

Ação para Ciclistas e Motociclistas Entregadores de APP

Local: Zona Norte e Zona Sul

Horário: 18h

19 de setembro

Turma do Fom Fom no Terminal Integrado

Local: TI Pelópidas

Horário: 6h30

Perdendo o Temor de Dirigir para Mulheres - Prática

Local: Sede do Detran

Horário: 8h

Blitz Educativa

Local: Paiva

Horário: 9h

Projeto Guardiões do Trânsito

Local: Itamaracá

Horário: 10h

Ação nos Bares

Local: Zona Norte

Horário: 20h

20, 21 e 22 de setembro

Curso de Noções de Primeiros Socorros + Projeto Trânsito Cidadão

Local: Itambé

Horário: 8h

Esquete da Turma do Fom Fom

Local: Escola Cristã da Várzea

Horário: 8h

Ação nos Parques

Local: Parque Jardim do Poço

Horário: 16h

23 de setembro

Faixa de Pedestre

Local: Rua Fernandes Vieira

Horário: 7h

Turma do Fom Fom

Local: Colégio Eximius

Horário: 8h

Campanha Educativa

Local: Aeroporto

Horário: 9h

24 de setembro

Esquete da Turma do Fom Fom

Local: Colégio Múltiplo Ensino

Horário: 7h

Projeto Trânsito Cidadão

Local: Escola Pública de Trânsito

Horário: 8h

Ação Educativa

Local: Gravatá

Horário: 9h

25 de setembro

Atividades Educativas

Local: Colégio Geração Atual

Horário: 7h

Perdendo o Temor de Dirigir para Mulheres - Prática

Local: Sede do Detran

Horário: 8h

26 de setembro

Turma do Fom Fom no Terminal Integrado

Local: TI Tancredo Neves

Horário: 6h30

Encerramento da Semana Nacional do Trânsito

Local: Auditório do Detran-PE

Horário: 10h

Interiorização

Segundo Vladimir Lacerda Melquíades, o órgão tem trabalhado na interiorização dos serviços. Nos próximos dias, segundo ele, será aberto o processo licitatório para que a Secretaria de Administração do estado escolha a melhor proposta para levar o grupo de arte educadores, a Turma do Fom-Fom, para outras regiões pernambucanas.

Vladimir Lacerda Melquíades, presidente do Detran-PE, lança a nova Semana Nacional do Trânsito no estado - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“Além da que nós temos aqui na Região Metropolitana, teremos uma para o Agreste e Zona da Mata e outra para o Sertão. Eles vão atuar junto com modernos simuladores de carro e motos. A governadora Raquel Lyra exigiu de nós ações permanentes para o trânsito”, detalhou ele, adiantando também que, em breve, a Escola Pública de Trânsito passará por uma reforma.



Autoescolas

Em meio a um projeto que trata da proteção da vida, o presidente do Detran pernambucano defendeu ajustes no plano do Governo Federal anunciado pelo ministro Renan Filho (Transportes) que sugere o fim da obrigatoriedade de aulas em autoescolas para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação.

“Essa proposta esbarra em várias dificuldades. Eu espero que a Secretaria Nacional de Transportes melhore essa proposta, porque do jeito que está não atende várias questões de segurança viária e pública. O Detran-PE não tem como dizer que é uma boa proposta. Não é. Isso vai baratear a que custo? A gente precisa fiscalizar 260 autoescolas, e não é fácil. Imagine a gente fiscalizar 3 mil, 4 mil instrutores de trânsito. Precisamos conversar e melhorar a proposta”, frisou Vladimir.

“Todo dia morre gente e nós, que trabalhamos no sistema, temos que nos preocupar e assumir o compromisso diário para que vidas não sejam perdidas. Que venhamos despertar e renovar as energias. Sensibilizar requer criatividade e ousadia. É assim que a gente vai avançar”, pontuou Walker Barbosa, presidente do Conselho Estadual de Trânsito de Pernambuco (Cetran-PE).

