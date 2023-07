Detran-PE determina substituição de placas de veículos perdidas nas chuvas até 21 de julho; entenda

A- A+

O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) delimitou um prazo até o dia 21 de julho para que motoristas que façam a substituição, sem agendamento, das placas que foram perdidas de seus veículos durante as fortes chuvas que vêm atingindo a capital.



Para as placas dianteiras, não será necessário realizar vistoria prévia. Já para a placa traseira, será preciso obter a ordem de emplacamento após realização de inspeção veicular, ou seja, vistoria. O Detran-PE enviou Ofício Circular para as entidades fiscalizadoras do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), para que durante a fiscalização de trânsito, seja considerado esse prazo.

Para realizar a substituição, primeiramente será necessário procurar um ponto de atendimento do Dentran-PE, que pode ser tanto na sede, localizada no bairro de Iputinga, na Zona Oeste, ou nas lojas de atendimento dos shoppings centers e nas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans), para solicitar a ordem de emplacamento.

Após isso, o motorista deverá comparecer a uma das lojas credenciadas pelo Detran e providenciar o novo emplacamento. Além disso, para os veículos que ainda estejam com a placa cinza, será necessária uma vistoria para colocar o par de placas Mercosul.

O objetivo da ação é evitar punições para os motoristas que perderam suas placas durante alagamentos que afetam a cidade. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir o veículo sem qualquer uma das placas de identificação é infração gravíssima, passível de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e uma multa de R$ 293,47. Além disso, o carro também é removido para o depósito do órgão.

Veja também

DESABAMENTO EM PAULISTA Seguradora vistoriou prédio que desabou no Janga um dia antes do desabamento