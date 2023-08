Detran-PE e CTTU fazem operações para educação de trânsito na volta às aulas, no Recife

A- A+

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE) começou, na manhã desta quarta-feira (2), a operação Volta às Aulas, que tem como objetivo educar pedestres e condutores de veículos sobre prudência no trânsito. A ação contemplou a Avenida Rui Barbosa, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife.

O órgão colocou nas ruas a famosa Turma do Fom-Fom para ensinar as regras de forma lúdica. A ação deve se repetir ao longo do mês de agosto, em áreas de grande fluxo de veículos nas imediações de escolas públicas e privadas das Zonas Sul e Norte do Recife. Caderno de atividades com jogos e exercício, reforçando pontos essenciais para um trânsito mais seguro foram distribuídos pelo grupo.

Segundo o diretor-geral do Detran-PE, André Trajano, o órgão planejou a ação com antecedência para que o fluxo do trânsito voltasse à normalidade de forma harmônica.

“A gente tem que lembrar que o trânsito não contempla apenas o motorista, mas o motociclistas, ciclistas e pedestres. Se cada um respeitar as leis, o trânsito vai fluir de forma tranquila. Esta ação também não está presente somente em escolas privadas, mas também em públicas do Recife, passando para os pais e alunos essa questão de respeitar as leis e saber o que vão fazer ou não”, afirmou.

A Autarquia de Trânsito do Recife (CTTU) também se fez presente no dia da volta às aulas, na Rua Doutor Malaquias, também nas Graças. A Liga CTTU garantiu o auxílio aos pedestres na travessia e a importância de passar na faixa exclusiva para quem está andando na via. A música foi a grande aliada do grupo.

“A música traz leveza e alegria para a ação, e a gente consegue dar mais acolhimento às dicas de segurança que estamos dando aqui. Esse é o papel do educador, transformar uma mensagem para que ela seja bem recebida é melhor assimilada”, explicou.

Ferreira complementou ainda, dizendo que a importância da operação se dá para que haja uma diminuição nos acidentes de trânsito.

“Nós fazemos esta ação duas vezes por ano, em março ou fevereiro e em agosto, para fazer mais intenso o trabalho de educação para o trânsito e dando dicas de segurança. Mas isso não se dá apenas nesses meses, nós continuamos o trabalho com orientadores e com agentes de trânsito, fiscalizando, para que haja respeito no trânsito”, conclui.

O empresário Alexandre Ramos, que estava indo deixar a filha em uma escola do entorno, avaliou positivamente a operação.

“Eu acho muito legal, até para segurança dos nossos pequenos. O próprio colégio também oferece esse suporte para nós e é muito confortável para os pais que vêm deixar os filhos aqui, e se partiu da CTTU, melhor ainda”, comemorou.

Expectativa de aluno para volta às aulas

A mãe e advogada Aline Albuquerque destaca a expectativa para a volta às aulas. O filho dela, que também estuda próximo de onde estava acontecendo a operação da CTTU, estava ansioso para rever os colegas de escola.

“O filhão estava super empolgado para rever os amigos, estudar e brincar na escola. Ele quase não dormiu de ansiedade. O trânsito está naquele modelo do Recife”, detalhou.

