PERNAMBUCO Detran-PE e Instituto Maria da Penha fazem blitz educativa pelo fim da violência contra a mulher Ação aconteceu em dois pontos do Recife: Boa Viagem e Santo Amaro

É comemorado, nesta quarta-feira (6), o Dia da Campanha do Laço Branco, um movimento onde os homens se juntam pelo fim das violências contra as mulheres.



Para marcar a data, o Departamento de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) e o Instituto Maria da Penha (IMP) se uniram em prol dessa causa. A intervenção no trânsito aconteceu pela manhã.

Pelo menos 30 agentes de trânsito masculinos abordaram motoristas homens que trafegavam pelas avenidas Agamenon Magalhães, em Santo Amaro, e no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, com o intuito de alertar e convidar a todos para a missão de encerrar o ciclo doloroso desse tipo de crime, que choca o mundo, todos os dias.

A Campanha do Laço Branco começou no dia 20 de novembro e vai até a próxima segunda-feira (11), compreendendo a duração de 21 dias de militância a favor da causa feminina.

Duas faixas foram colocadas nos locais da campanha para facilitar o entendimento das pessoas que trafegavam nas vias.

Para Regina Célia, Cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha (IMP), a pauta é importante e deve ser debatida no cotidiano da população.



“A gente está nessa campanha de 21 dias de ativismo. É uma grata satisfação de estarmos junto ao Detran fazendo essa mobilização de homens pelo fim da violência. Esta também é uma data global e celebrada em outros países e se chama He for She [Eles por Elas]”, explicou ela.

O movimento citado por Regina começou em 1991, no Canadá, dois anos após um homem engenheiro assassinar 14 mulheres e ferir dez pelo fato de elas serem estudantes de engenharia. Antes de morrer, ele gritou pelos corredores de uma escola que “odiava as feministas”.

Daí em diante, os homens que repudiavam as violências contra as mulheres se reuniram para promover o combate. O caso aconteceu em Montreal.

Para o Agente de trânsito e coordenador da operação prevenção do Detran, João Alexandre, muitos condutores tiveram recepção positiva do movimento.

“O nosso setor de fiscalização vem apoiar essa campanha. O Dia do Laço Branco também simboliza a campanha de sensibilização dos homens pelo fim desse tipo de crime, em parceria com o Instituto Maria da Penha. Aqui a gente não está pedindo documentos, mas divulgamos a mensagem aos condutores e também ouvimos relatos deles. Está sendo proveitoso”, disse ele.

“É uma iniciativa muito boa de conscientização contra a violência. Eu acho muito bom isso. É uma lição que não deve ser esquecida”, disse o encanador Anderson Silvestre, de 35 anos, que foi abordado durante a ação.

Dados do relatório anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os feminicídios cresceram 6,1%, em 2022, resultando na morte de 1.437 mulheres a mais que em 2021.

O documento diz ainda que o número de agressões físicas também subiram. O aumento foi de 2,9%, totalizando 244.713 casos. O número 190 da Polícia Militar recebeu 899.485 ligações em todo o País, ou seja, foram 102 acionamentos por hora.

Para denúncias relacionadas à agressão contra as mulheres, os números 180 ou 190 devem ser acionados.

