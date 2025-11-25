Detran-PE premia estudantes e professores em concurso estadual
Evento reconhece produções sobre segurança viária e destaca iniciativas realizadas em 12 municípios pernambucanos
O Detran-PE premiou, nesta terça-feira (25), 38 estudantes, 12 professores e 12 municípios no VI Prêmio de Educação para o Trânsito. A iniciativa, realizada em parceria com a Secretaria de Educação e Esportes (SEE), reuniu 20 mil inscritos de diferentes regiões do Estado. O objetivo foi incentivar produções sobre segurança viária e fortalecer ações educativas em sala de aula.
A cerimônia ocorreu na sede do órgão, no bairro da Iputinga, com a presença de representantes da SEE e da Receita Federal. O concurso teve como tema “Desacelere, seu bem maior é a vida” e foi dividido em três categorias: Redação, Prática Educativa e Relatório de Atuação em Rede Municipal.
Participaram estudantes do Ensino Médio (1º ao 3º ano), da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e de cursos técnicos da Rede Estadual. Os professores concorrentes atuam nas redes públicas municipal e estadual.
Incentivo à educação para o trânsito
Ao todo, foram distribuídos Iphones 16, smartphones e premiações em dinheiro para os classificados. Para o Detran-PE, a ação reforça a importância do trabalho contínuo em educação para o trânsito e valoriza iniciativas desenvolvidas dentro das escolas.
Valorização do trabalho pedagógico
Representantes do órgão destacaram a relevância de envolver alunos e educadores em atividades de prevenção e conscientização. A iniciativa busca estimular uma mudança de comportamento no trânsito a partir da formação escolar.
SERVIÇO
VI Prêmio Detran-PE de Educação para o Trânsito
Organização: Detran-PE e Secretaria de Educação e Esportes (SEE)
Público participante: Estudantes do Ensino Médio, EJA e cursos técnicos; professores das redes municipal e estadual
Categorias: Redação, Prática Educativa e Relatório de Atuação em Rede Municipal
Local da cerimônia: Sede do Detran-PE, Iputinga, Recife
Com informações da assessoria