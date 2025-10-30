A- A+

Cursos Detran-PE realiza cursos gratuitos de Pilotagem Defensiva e Superando o Temor de Dirigir Iniciativas buscam ampliar a segurança viária e incentivar a educação no trânsito em Pernambuco

O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) promove, nesta sexta-feira (31), dois cursos gratuitos voltados à educação no trânsito: “Pilotagem Defensiva para Motociclistas de Aplicativo” e a 2ª edição de “Superando o Temor de Dirigir”, destinado exclusivamente a mulheres. As formações têm como objetivo fortalecer a segurança viária e incentivar a condução responsável em todo o estado.

Capacitação para motociclistas de aplicativo

O curso de Pilotagem Defensiva será realizado na Escola Pública de Trânsito (EPT), na sede do Detran-PE, das 8h30 às 12h. Com carga horária de oito horas/aula, a capacitação reúne orientações teóricas e práticas sobre técnicas de pilotagem segura, direção defensiva, uso adequado de equipamentos de proteção e posturas corretas no trânsito.

Durante o treinamento, os participantes aprendem sobre situações de risco, pilotagem em condições adversas e posicionamento adequado da motocicleta na via. A parte prática inclui demonstrações de equilíbrio, curvas, aceleração, frenagem e desaceleração. O uso de capacetes, viseiras, óculos e vestuário de proteção é obrigatório durante as atividades.

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, possuir habilitação na categoria A e estar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) regular. Os participantes devem comparecer com calça comprida, blusa de manga, sapato fechado e capacete próprio.

Curso voltado para mulheres habilitadas

Já o Superando o Temor de Dirigir acontece no pátio de provas C e D do Detran-PE, das 8h às 13h. O curso é voltado a mulheres habilitadas que buscam mais segurança e confiança ao dirigir. A formação combina conteúdos teóricos e práticos sobre o cotidiano no trânsito, técnicas de direção prudente e procedimentos básicos para lidar com emergências.

A parte teórica é ministrada por um profissional da área de psicologia e aborda temas relacionados aos medos e inseguranças ao volante. Com carga horária total de 10 horas/aula, o curso é direcionado a mulheres maiores de 18 anos, residentes em Pernambuco e com CNH válida.

De acordo com o setor de Estatísticas do Detran-PE, o estado registrou 473.038 condutoras ativas em 2024. Dados do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) indicam que, em 2023, apenas 12% dos motoristas envolvidos em ocorrências nas rodovias federais eram mulheres, enquanto os homens representaram 88% dos casos.

Novas turmas abertas em novembro

As inscrições para as turmas desta sexta-feira já foram encerradas, mas o Detran-PE abriu novas vagas para novembro. O curso “Superando o Temor de Dirigir” será realizado entre os dias 6 e 13 de novembro, e a nova turma de “Pilotagem Defensiva” acontecerá no dia 28 de novembro.

Serviço

Evento: Cursos de Pilotagem Defensiva e Superando o Temor de Dirigir

Data: Sexta-feira, 31 de outubro



Locais:

Pilotagem Defensiva: Escola Pública de Trânsito (EPT) – sede do Detran-PE

Superando o Temor de Dirigir: Pátio de Provas C e D - Detran-PE



Horários:

Pilotagem Defensiva: 8h30 às 12h

Superando o Temor de Dirigir: 8h às 13h



Próximas turmas:

Superando o Temor de Dirigir: 6 a 13 de novembro

Pilotagem Defensiva: 28 de novembro

Inscrições:

Curso de Pilotagem Defensiva, Recife

Superando o Temor de Dirigir

Com informações da assessoria

