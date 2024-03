Detran-PE valoriza mulher motorista em ação educativa no Dia da Mulher

A- A+

Para promover conscientização e igualdade no trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE) realiza, na próxima sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, uma atividade educativa em frente ao Hospital da Aeronáutica, no bairro de Piedade, Jaboatão dos Guararapes.



A iniciativa tem início às 7h30, e tem como objetivo reforçar o respeito e valorização das mulheres condutoras, oferecendo dicas para uma direção segura e convivência harmônica no trânsito.

O diretor-geral do Detran-PE, André Trajano, enfatiza que “a mulher tem um papel fundamental no trânsito, pela postura cuidadosa e atenção ao trafegar, o que merece reconhecimento”. No local, mulheres agentes de trânsito farão abordagens às condutoras de veículos, para destacar o caráter feminino da operação.

A ação contará ainda com a Turma do Fom-Fom, artistas educadores de trânsito, que distribuirá material educativo com dicas como: evitar o uso do celular enquanto dirige, respeitar os limites de velocidade, nunca beber antes de dirigir. Junto com o material educativo, cada motorista vai ganhar mensagem e uma rosa pelo Dia da Mulher. A Operação Lei Seca (OLS) também integra a ação com orientações para conscientizar sobre os riscos de ingerir álcool e dirigir veículos.



O Detran-PE tem desenvolvido ações que contribuem para a formação e valorização da mulher na sociedade. O órgão mantém cursos de capacitação e aperfeiçoamento desenvolvidos pela Escola Pública de Trânsito (EPT). Entre eles, Mecânica básica para mulheres com turmas presenciais e on-line. Em março, considerado o “mês da mulher”, por exemplo, estão confirmadas duas turmas. As inscrições e outras informações estão disponíveis em: https://www.detran.pe.gov.br/sempre-alerta-detran/cursos.

SERVIÇO:

Blitz Educativa Detran-PE – Dia da Mulher

Local: em frente ao Hospital da Aeronáutica – Av. Senador Sérgio Guerra, 606 – Piedade – Jaboatão dos Guararapes

Data: 09/03/2024

Horário: a partir das 7h30

