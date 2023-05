A- A+

Conscientização no Trânsito Bairro do Recife recebe ação educativa do Detran-PE sobre conscientização e segurança no trânsito Atividade acontece neste domingo e faz parte da campanha Maio Amarelo

Como forma de ampliar a conscientização no trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE) realiza neste domingo (21) uma ação educativa na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, área central da cidade. A iniciativa faz parte da programação do Maio Amarelo, campanha voltada para a prevenção e segurança no trânsito.

As ações desenvolvidas incluem atividades lúdicas para crianças, que aprendem desde cedo a forma correta de vivenciar o dia a dia no trânsito. Os pequenos participam de vivências e contações de histórias, com foco, por exemplo, no que é permitido ou proibido enquanto se dirige um veículo.

“Deveria ter muito mais atividades como esta, porque eles aprendem brincando, é como criança aprende, né? E assim acaba se transformando num adulto mais consciente, no sentido de organização, de respeito, e até de ver outras pessoas em um carro agindo de forma errada e acabar ajudando nesse processo”, afirmou a fonoaudióloga Eugênia de Medeiros, de 40 anos.

Ela levou os filhos Heitor, de 10 anos, e Maria Clara, de 8, para participar da ação educativa e destacou a importância do aprendizado desde a infância. “Desde pequenininho a gente consegue moldar melhor. Porque quando cresce, o adulto que não aprende isso vai passar pela punição e não pela conscientização. Então acaba sendo muito importante essas ações, é bem legal, perfeito”, acrescentou.

Como explica o assistente de trânsito do Detran-PE Fábio Vasconcelos, outras ações do Maio Amarelo serão desenvolvidas pelo órgão até o fim do mês.

“Já tivemos várias ações em várias cidades do estado e agora estamos com essa ação aqui do Marco Zero, em que temos o Caminhão do Fom-Fom para o público mais novo e temos o óculos que simulam embriaguez para o público mais velho. Vamos ter também ações na rua nos próximos dias, uma blitz educativa no viaduto Capitão Temudo [bairro do Cabanga], e vamos ter também algumas outras ações no interior ainda. Nós vamos para Vitória de Santo Antão, vamos para Toritama e teremos também ações em shopping, no estacionamento, onde a gente dá ênfase às vagas exclusivas”, ressaltou.

Psicóloga do trânsito credenciada ao Detran e integrante da Associação Brasileira de Psicologia do Tráfego (Abrapsit), Maria da Conceição de Moura enfatiza que a vivência no trânsito é marcada por ações comportamentais. Daí a necessidade de as pessoas trabalharem formas de boa convivência, com o objetivo de garantir a segurança de todos.

“É fato que trânsito é comportamento. Quando a gente sai de casa, muitas vezes não pensamos nessa questão, mas precisamos nos preparar porque o trânsito é um espaço de convivência. E nessa convivência, nesse encontro coletivo realmente, que o trânsito é uma das maiores extensões que a gente pode ter, muitas vezes nós não conhecemos quem está do nosso lado”, analisou.

“E esse nosso preparo para o convívio no trânsito é primordial, porque aquele que está do meu lado pode tomar uma atitude interativa ou então inesperada, ou então de risco violento e como é que eu vou agir? Então precisamos entender que o trânsito é comportamento e que ter atitudes seguras, comportamentos seguros, planejamento de tempo, é primordial para que o nosso trânsito, na sua coletividade, seja um ambiente harmonioso”, completou.

Veja também

saúde Obesidade: médicos pedem a proibição do uso do termo, entenda