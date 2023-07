A- A+

EDUCAÇÃO Detran realiza ação educativa para crianças em tratamento contra o câncer no Hospital Oswaldo Cruz O evento conta com a participação da "Turma do Fom-Fom", trupe de palhaços educadores sobre o trânsito

Esta quarta-feira (19) começou especial para a garotada que faz parte do Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC). As crianças participaram de uma ação educativa do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE), com direito à apresentação da Turma do Fom-Fom, trupe de palhaços educadores do trânsito.

A Ação, que ocorreu na sede do GAC, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, tinha como objetivo reforçar as orientações sobre o trânsito seguro ainda na primeira infância.

As atividades contaram com jogos instrutivos, quebra-cabeças com imagens ligadas ao trânsito, charadas e outras brincadeiras. No local, foram distribuídas cartilhas educativas para as crianças, além de espaços especiais terem sido montados para que elas possam aprender e socializar com outros jovens e trabalhar em equipe.

Além disso, foi construído um circuito que simula uma estrada para que as crianças possam se divertir ao dirigirem um carro cenográfico, ao lado de um profissional do Dentran, que passava orientações e informações educativas sobre o trânsito e o semáforo.

Cristiane Soares, de 43 anos, é mãe do pequeno Guilherme, de 5 anos, que participou do circuito, e revelou a importância da ação para o tratamento do seu filho.

"Eu acredito que seja muito importante poder inserir a criança em uma atividade assim. Meu filho tem cinco anos e pude ver ele acertando todos os passos do semáforo. Ele está muito feliz, assim como eu", comentou.

"Uma ação deste tipo é importante para tirar um pouco a criança da rotina do tratamento e inserir ela em uma atividade educativa e com outras crianças também, em grupo. Elas já aprendem desde cedo e se divertem no processo", pontuou Jô Lima, superintendente de Educação no Trânsito, Imprensa e Publicidade do Detran-PE.

"O GAC está sempre promovendo atividades educativas deste tipo, justamente porque achamos que é importante tirar a criança que está em tratamento no consultório para que ela possa aproveitar ambientes externos e educativos. Claro que elas não vão começar a dirigir agora, mas, a partir da ação, elas já podem ter conhecimentos básicos, como o cinto de segurança e o semáforo", reiterou Adan Júnior, captador de recursos do GAC.

O GAC-PE é uma organização sem fins lucrativos focada na prestação de assistência social humanizada às crianças, adolescentes e jovens com câncer em tratamento no Centro de OncoHematologia Pediátrica (CEONHPE) do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Atualmente, assiste por dia uma média de 70 pacientes ambulatoriais e 24 em situação de internamento.

