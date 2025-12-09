A- A+

SAÚDE Detran-PE realiza Campanha de Doação de Sangue em colaboração com o Hemope A campanha deste ano acontece nesta quarta-feira (10) na Psicomédica do órgão

Em colaboração com o Hemope, o Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) realiza, pelo terceiro ano consecutivo, uma ação que estimula servidores e colaboradores à doação de sangue.

Os órgãos consideraram mais viável que uma estrutura fosse montada dentro do próprio órgão de trânsito, na Gerência de Psicomédica do Detran-PE, para receber servidores e terceirizados, inclusive os próprios agentes de trânsito, com conforto e segurança, sendo uma forma mais prática de incentivo.

A iniciativa também é aberta ao público que, após resolver suas demandas dentro do órgão, pode se dirigir ao setor e praticar o ato de solidariedade.

A campanha deste ano acontecerá na Psicomédica do órgão, a partir desta quarta-feira (10), das 8h às 13h. A expectativa é de atender aproximadamente 100 candidatos à doação.

“O Detran tem o dever de servir à sociedade muito além das suas atividades de trânsito. Essa parceria com o Hemope é motivo de orgulho para o Detran. Oferecer nosso espaço e incentivar nossos servidores e usuários a doar sangue é uma forma concreta de salvar vidas. Agradeço a todos que se engajam e reforço a importância de continuarmos ampliando essa corrente do bem. Cada doação é um gesto que transforma realidades, e é esse espírito que queremos cultivar no nosso órgão”, comenta o diretor-presidente do órgão, Vladimir Lacerda.

A diretora-presidente do Hemope, Raquel Santana Teixeira, também expressa a grande satisfação em manter uma relação firme e constante neste propósito com o Detran-PE.

Ela afirma: "Na oportunidade, reiteramos nossa satisfação em manter a parceria institucional com o Detran, ressaltando a relevância de iniciativas dessa natureza para o fortalecimento da política de incentivo à doação voluntária de sangue em nosso estado".

Como participar da doação

Para doar, o candidato deve seguir as orientações e estar apto dentro dos pré-requisitos ­estabelecidos pelo Hemope, dentre os principais:

homens e mulheres com idade entre 18 e 60 anos;

maiores de 60 anos só poderão doar se já forem doadores do Hemope;

peso maior que 50kg e não estar de jejum, o candidato deve alimentar-se normalmente, evitando apenas alimentos gordurosos.

De maneira fundamental, é necessário compreender em quais as circunstâncias a doação de sangue não é adequada, entre elas:

estiver apresentando sintomas gripais;

candidatas que amamentam e se o parto ocorreu há menos de 12 meses;

caso apresente evidências clínicas ou laboratoriais das seguintes doenças transmissíveis pelo sangue: sífilis, Hepatites B e C, vírus HIV, HTLV I e II e Doença de Chagas;

uso de drogas ilícitas ou portadores de diabetes.

