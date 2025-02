Deve haver concessões de todos os lados para encerrar qualquer conflito, diz secretário dos EUA

A- A+

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, destacou que concessões são necessárias de todos os lados em qualquer negociação para encerrar uma guerra, e não será diferente nos acordos sobre o conflito na Ucrânia. "Um acordo precisa ser aceitável para todas as partes para acabar com a guerra na Ucrânia", afirmou Rubio, durante coletiva de imprensa após a reunião entre as delegações norte-americana e russa na Arábia Saudita.

O conselheiro de Segurança Nacional, Michael Waltz, endossou essa posição e ressaltou a importância de "conversar com ambos os lados, Ucrânia e Rússia, para chegar a um acordo nesse caso".



Waltz também mencionou que ainda não há uma data definida para um encontro presencial entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

No entanto, destacou que Trump conversou na segunda-feira, 17, com o presidente da França, Emmanuel Macron, sobre possíveis acordos para encerrar o conflito na Ucrânia.

Rubio enfatizou a importância de envolver todas as partes interessadas nas negociações e afirmou que a União Europeia precisa ter um papel ativo na busca pela paz na Ucrânia.

O secretário de Estado garantiu que "todas as negociações para o fim da guerra na Ucrânia obviamente envolverão a Ucrânia" - ponto que tem sido uma preocupação do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.



Veja também