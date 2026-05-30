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Saúde

Devidamente desinfectado após surto de hantavírus, cruzeiro Hondius pode retomar viagens

Durante a inspeção, especialistas em prevenção de infecções "determinaram que o Hondius havia sido limpo de maneira eficaz"

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Cruzeiro MV HondiusCruzeiro MV Hondius - Foto: AFP

O navio de cruzeiro MV Hondius, que havia despertado preocupação em todo o mundo devido a um surto de hantavírus a bordo, foi autorizado neste sábado (30) a voltar ao mar, após ter sido devidamente desinfetado.

"Do ponto de vista da saúde pública, já não existem obstáculos para a entrada em serviço do navio Hondius", anunciou a agência municipal de saúde de Roterdã em seu site, após uma inspeção final realizada na sexta-feira.

Durante a inspeção, especialistas em prevenção de infecções "determinaram que o Hondius havia sido limpo de maneira eficaz e que a desinfecção foi realizada de acordo com as diretrizes estabelecidas", acrescentou o órgão de saúde.

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Por sua vez, a empresa de cruzeiros Oceanwide Expeditions, proprietária da embarcação, havia informado nesta semana que o navio deixaria Roterdã em breve, uma vez concluídas as inspeções, e retomaria seu programa de cruzeiros a partir de 13 de junho.

O MV Hondius, que fazia a rota entre Ushuaia, na Argentina, e o arquipélago de Cabo Verde, teve sua viagem interrompida após a morte de três passageiros devido a um surto de hantavírus, um vírus raro para o qual não existe vacina nem tratamento específico.

Os passageiros foram evacuados em Tenerife, no arquipélago espanhol das Ilhas Canárias, antes de serem repatriados de avião para seus respectivos países.

O navio, que navega sob bandeira holandesa, concluiu posteriormente sua viagem em 18 de maio em Roterdã, o maior porto da Europa, onde o restante da tripulação foi colocado em quarentena.

A OMS contabiliza até o momento 13 casos confirmados ou prováveis vinculados a esse episódio, incluindo as três mortes.

 

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