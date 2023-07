A- A+

saúde Devido à baixa procura, Recife convoca público entre 9 e 14 anos para se vacinar contra o HPV Sexualmente transmissível, o vírus é um dos principais causadores do câncer de colo do útero, em mulheres, e do câncer do pênis ou do ânus, nos homens

O Recife reforça a importância da vacinação contra o HPV (papilomavírus humano) e convoca meninos e meninas, com idades entre 9 e 14 anos, devido à baixa procura pelo imunizante na capital pernambucana.



Sexualmente transmissível, o vírus é um dos principais causadores do câncer de colo do útero, em mulheres, e do câncer do pênis ou do ânus, nos homens.



A vacina contra o HPV está disponível, gratuitamente, em 150 salas de vacinação espalhadas pela cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Nos locais, os usuários devem apresentar documento de identificação, carteira de vacinação e o cartão SUS ou CPF.



O imunizante contra o HPV oferece proteção contra diversas variações do vírus, incluindo os tipos 6, 11, 16 e 18. O esquema vacinal para o imunobiológico é feito em duas doses, sendo a segunda aplicada com um intervalo de seis meses.



A vacina também pode ser aplicada em pessoas de até 45 anos, que possuem condições clínicas especiais, a exemplo das que vivem com HIV/AIDS, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea e pacientes oncológicos, por apresentarem baixa imunidade e serem mais suscetíveis a infecções.



Para este grupo, é necessário apresentar uma solicitação médica que comprove a necessidade de receber o imunizante.





Segundo a coordenadora do Programa de Imunização do Recife, Elizabeth Azoubel, apesar da disponibilidade da vacina, a procura tem sido baixa nos postos de saúde. “Precisamos aumentar a cobertura. A eficácia desse imunizante é comprovada, com uma proteção prolongada”, explica.



Nos casos em que a doença já foi detectada, é preciso iniciar o tratamento específico para cada caso, por meio de orientação médica adequada.



A Prefeitura do Recife destaca que a importância do uso do preservativo nas relações sexuais mesmo que o esquema vacinal contra o HPV esteja completo.



Doença silenciosa

O HPV é um vírus que infecta pele ou mucosas (oral, genital ou anal), tanto de homens quanto de mulheres, podendo provocar verrugas nas regiões genitais e do ânus, e câncer, a depender do tipo de vírus.



É uma infecção sexualmente transmissível (IST) que, muitas vezes, não provoca sintomas.

