Devido às chuvas na RMR, linhas de ônibus deixam de circular temporariamente; veja a lista

Com as fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife (RMR) na manhã desta quarta-feira (24), o Grande Recife Consórcio de Transporte – responsável pela operação dos ônibus – informou que 26 linhas, incluindo BRTs, tiveram a circulação suspensa de forma temporária.

Segundo o Grande Recife, a interrupção no serviço é justificada pelos diversos pontos de alagamentos na Região Metropolitana. O consórcio afirmou, por meio de nota, que a operação retornará à normalidade “à medida que as águas baixarem”.

Confira as linhas afetadas:

2480 – TI Camaragibe/Derby

2450 – TI Camaragibe (Conde da Boa Vista)

2437 – TI Caxangá (Conde da Boa Vista)

2423 – Engenho do Meio/TI CDU

2425 – Barbalho (Detran)/TI CDU

2431 – TI CDU (Circular)

2432 – TI CDU (Várzea)

2433 – Brasilit/TI CDU

2441 – TI CDU (Conde Boa Vista)

2443 – TI CDU/TI Joana Bezerra

2446 – UR-07 (Várzea)/TI CDU

2920 – TI Rio Doce/TI CDU

214 – UR-02/Ibura (Opcional)

224 – UR-11 (Opcional)

229 – Marcos Freire (Opcional)

115 – TI Aeroporto/TI Afogados

121 – Vila da Sudene

122 – Vila do Ipsep

166 – TI Cajueiro Seco (Rua do Sol)

168 – TI Tancredo Neves (Conde da Boa Vista)

4123 – Três Carneiros Baixo (Cais de Santa Rita)

4133 – Três Carneiros (Cais de santa Rita)

4134 – Lagoa Encantada (Cais de Santa Rita)

4135 – UR-10 (Cais de Santa Rita)

4137 – UR-11 (Cais de Santa Rita)

4142 – Alto Dois Carneiros (Cais de Santa Rita)



