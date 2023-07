A- A+

Recife Devido às chuvas, obra da Compesa na av. Agamenon Magalhães, no Recife, segue até sexta-feira (7) Obra estava prevista para ser finalizada no sábado (1º)

Uma obra de esgoto na avenida Agamenon Magalhães, uma das principais vias do centro do Recife, prevista para ser finalizada no sábado (1º), prosseguirá até sexta-feira (7). A área está isolada desde o dia 25 de junho.



O prazo de conclusão da obra, realizada na faixa esquerda da via sentido Zona Sul, nas proximidades do Hospital da Restauração, foi prorrogado devido às fortes chuvas dos últimos dias, segundo informou a Compesa, responsável pelo serviço.



A intervenção tem o objetivo de reconstruir um poço de visita, dispositivo utilizado para acessar a rede coletora de esgoto e viabilizar a manutenção na rede.

"A profundidade onde o serviço está sendo executado, cerca de quatro metros, também impacta no desenvolvimento da obra, assim como o nível do lençol freático, que sofre influência direta da maré", afirmou a Compesa.



Com a prorrogação do prazo, um trecho de 30 metros, ao canal da Agamenon Magalhães, será mantido interditado ao tráfego. "Os motoristas devem prestar atenção à sinalização e realizar um desvio pelas demais faixas", orienta a Compesa.

