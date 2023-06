A- A+

Chuvas em Pernambuco Chuvas em Pernambuco: Prefeitura do Recife abre 10 abrigos com 961 vagas; confira endereços No locais, serão disponibilizados colchões, materiais de limpeza, comida para consumo rápido e lençóis, entre outros itens

Devido à previsão de continuidade das chuvas para a capital pernambucana nesta sexta-feira (30), a Prefeitura do Recife abriu, de forma preventiva, 10 abrigos na cidade, com o total de 961 vagas.



De acordo com a gestão, o quantitativo de abrigos leva em consideração as orientações da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Defesa Civil.



No locais, serão disponibilizados colchões, materiais de limpeza, comida para consumo rápido e lençóis, entre outros itens.



Confira lista de abrigos abertos:

- Escola Municipal de Água Fria - rua dos Craveiros, 441, Campina do Barreto;

- Conselho de Cidadania Josué Pinti e Adjacências - Espaço Pertencer - avenida Vereador Otacílio Azevedo, 730 - Brejo de Beberibe;

- Escola Municipal Diacono Abel Gueiros - avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, 7696 - Macaxeira;

- Associação de moradores da Vila Felicidade e Nova Caxangá - rua Eng. André Dias de Arruda Falcão, 49-24 - Caxangá;

- Escola Municipal Dina de Oliveira - rua São Mateus, S/N - Iputinga;

- Centro Social Bidu Krause - Tv. Onze de Agosto, s/n - Curado;

- Igreja Batista Nacional - rua Coripós, 91 - Coqueiral;

- Igreja Batista do Caçote - rua Dona Ana Aurora, 2042 - Areias;

- Escola Municipal Jardim Monte Verde - avenida Chapada do Araripe, 223 - Cohab;

- Escola Municipal Professor Florestan Fernandes - rua Rio Paranaíba, 541 - Ibura.



O Recife está em estado de "Estágio de Alerta", desde às 7h45 desta sexta-feira (30). A previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) é de continuidade das chuvas de moderadas a fortes até o final do dia.



Somente no Alto do Mandu, na Zona Norte da capital, até às 8h30, choveu 93,30 mm, nas últimas 24 horas. No bairro de Areias, na Zona Oeste, foram registrados 90,60 mm.



De acordo com o Centro de Operações do Recife (COP), as equipes municipais já estão em ação para reverter possíveis transtornos. A orientação para a população é evitar deslocamentos e seguir as recomendações das equipes da prefeitura.

A Defesa Civil mantém um plantão permanente, podendo ser acionada pelo telefone 0800.081.3400. A ligação é gratuita e o atendimento 24h.

