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PADROEIRA DO RECIFE Devoção e fé: conheça a história de voluntárias que ajudam a fazer a festa de Nossa Senhora do Carmo Programação das festividades da padroeira do Recife vai até esta quinta-feira na Basílica do Carmo

Devoção. Uma palavra simples, mas que, ao mesmo tempo, simboliza um sentimento complexo para os fiéis de Nossa Senhora do Carmo. Padroeira oficial do Recife, a santa possui milhares de devotos espalhados pela capital e outras cidades pernambucanas.

E é por causa desse amor incondicional à Virgem do Carmelo que diversos voluntários participam de atividades na Basílica do Carmo e fazem a festa da padroeira acontecer anualmente no mês de julho.

É o caso de Lúcia Helena Sampaio, que coordena o setor da liturgia da igreja. Ela participa da Ordem Terceira do Carmo há 46 anos, mas a sua relação com a santa existe desde a infância.

Após completar o período da primeira Eucaristia, aos 9 anos, a voluntária recebeu o escapulário de Nossa Senhora do Carmo em meio a uma das festividades da padroeira do Recife na Basílica do Carmo, no bairro de Santo Antônio, área central da capital.

“Para mim, Nossa Senhora do Carmo significa tudo de mais precioso. Então o que eu posso me dedicar, o que eu posso fazer para ajudar aqui na casa dela, eu me dedico. Atualmente exerço a função de coordenar a liturgia, que envolve os salmistas, os leitores e a coleta”, destacou Lúcia Helena.

Zelo e dedicação

Para ela, ajudar a fazer a festa da padroeira do Recife é um ato feito com muito zelo e dedicação.

“É um trabalho um pouco difícil, mas a gente trabalha para que tudo esteja correto e seja perfeito porque Nossa Senhora merece tudo de melhor na sua festa. Toda a organização precisa ser feita com muito amor, carinho e dedicação.”

A 330ª edição da festa deste ano teve início no dia 6 de julho, com missas diárias e uma programação especial para os fiéis até a data que homenageia a Santa, nesta quinta-feira (16).

“Todo mundo se empenha porque todo mundo ama muito Nossa Senhora. É por isso que a gente tem uma festa grandiosa, mas por trás dos bastidores envolve todas essas pessoas que vem aqui dar o seu tempo e o seu trabalho por amor a Nossa Senhora", frisou Lúcia.

Quem compartilha a gratidão por Nossa Senhora do Carmo é Graça Bastos, que se tornou voluntária há 24 anos após ser curada de uma bursite óssea.

“Minha devoção com Nossa Senhora é linda, porque eu amo Nossa Senhora de coração. Nossa Senhora tem sido minha intercessora e tem me concedido muitas graças”, afirmou.

Ana Lúcia Lira foi levada para a igreja por uma amiga há 24 anos e também passou a fazer parte do voluntariado ao lado de Lúcia Helena e Graça.

“Sou filha de Nossa Senhora, sou consagrada a ela. Eu amo minha mãe e as bênçãos que eu alcancei, só tenho que agradecer”, exclamou.

Origem da devoção

Na visão do reitor da Basílica do Carmo, frei Cidmário Bezerra, a devoção à santa existe graças ao consolo e ao aconchego concedidos aos fiéis.

“A expressão popular que nasceu para essa festa veio justamente do grande significado que Nossa Senhora do Carmo tem no coração do povo do Recife. Ela é aquela que preside o coração dos seus filhos e filhas quando vem à sua casa. Todos os anos muitas pessoas correm aqui para pedir bênçãos e graças através da intercessão de Nossa Senhora”, falou o religioso.

Escapulário

Na tradição católica, os devotos do Carmelo utilizam o escapulário como um símbolo de identificação e de pedido por proteção a Nossa Senhora.

“Todos aqueles que buscam, como devotos, usar o santo escapulário desejam se revestir no coração e na vida da presença de Maria através do amor e do coração do seu filho Jesus”, disse frei Cidmário.

O ato de entrega do escapulário começou no Século XIII, na Inglaterra, com o relato da aparição de Nossa Senhora para o prior geral dos Carmelitas São Simão Stock, que completa 775 anos em 2026.

“O escapulário era parte da veste dos religiosos e depois foi tornado como a própria veste de Nossa Senhora. O escapulário tem a imagem de Nossa Senhora e no verso o Sagrado Coração de Jesus. Essa é a característica do verdadeiro escapulário. Ele é um sinal de consagração, pertencimento e devoção a Nossa Senhora do Carmo”, explicou Lúcia Helena.



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