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Devotos lotam basílica do carmo no domingo que antecede o dia da padroeira

Os fiéis participaram de missas na Basílica e no claustro do convento, além de recitação do Terço Mariano, missa votiva à padroeira, hora santa eucarística e a tradicional novena

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Devotos lotam basílica do carmo no último domingo antes do dia da padroeira Devotos lotam basílica do carmo no último domingo antes do dia da padroeira  - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Neste domingo (12), o último antes do dia de Nossa Senhora do Carmo, celebrado na próxima quinta-feira (16), fiéis lotaram a Basílica dedicada à padroeira, no Centro do Recife, para celebrar em comunhão a chegada do ápice da festa. 

Os devotos participaram de missas na Basílica e no claustro do convento, além de recitação do Terço Mariano, missa votiva à padroeira, hora santa eucarística e a tradicional novena à padroeira. Programação que segue até a quinta (16) e será intensificada na quarta-feira (15), véspera solene da celebração, com missas de hora em hora, a partir das 7h, na Basílica e no Claustro do convento.

Também na quarta-feira (15), às 15h, será celebrada a missa festiva pelo Jubileu de 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife, além da liturgia de troca da coroa da imagem e a apresentação e bênção do novo manto de Nossa Senhora do Carmo Peregrina.

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“Neste ano, os jubileus tornam a celebração ainda mais significativa e nos convidam a renovar nossa consagração à Virgem do Carmo e a fortalecer a caminhada com Cristo”, declarou o reitor da Basílica do Carmo, frei Cidmário Bezerra, sobre a celebração.

Padroeira
No dia 16 de julho, data dedicada à Padroeira do Recife, a programação terá início às 4h e será encerrada com a Missa Solene Campal, às 16h30. Após a celebração, os fiéis seguirão em procissão com a imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo pelas principais vias do Centro do Recife. 

A dona de casa Edilene Souza Leão e Silva, que esteve presente na missa das 10h deste domingo (12), é uma das devotas que cumpre boa parte da agenda da programação, incluindo o novenário.

“Eu e toda a minha família temos muito amor por Nossa Senhora do Carmo. O que eu puder fazer para vir sempre que possível, eu venho, incluindo o novenário, e vou continuar vindo até o dia (16). Venho para a missa da manhã, com toda a família, três filhos, neto e o marido, e depois venho à tarde para acompanhar a procissão”, afirmou Edilene.

Em entrevista à reportagem da Folha de Pernambuco, ela contou que sempre foi devota, mas tudo ficou ainda mais especial quando o neto João Murilo precisou retirar um tumor no cérebro ainda bebê. 

“Eu só tenho a agradecer. Meu neto, que hoje tem 12 anos, com um ano e 11 meses, no dia de Nossa Senhora do Carmo, eu estava aqui e ele não veio porque teve umas crises convulsivas. À tarde, descobrimos que ele estava com um tumor no cérebro. Naquele momento eu disse: ‘mãe, ele não é meu, ele é teu. Toma conta’. E ela tomou conta. Ele operou a cabeça e não ficou com sequelas nenhuma, então não posso deixar de vir e sempre estarei aqui”, compartilhou a devota.

Mobilidade
A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial de trânsito para o período da Festa de Nossa Senhora do Carmo, com monitoramento, bloqueios temporários e orientação a motoristas e pedestres. 

Desde a última quarta-feira (2), o corredor principal da Avenida Dantas Barreto está interditado, no trecho entre a Basílica do Carmo e a Rua Tobias Barreto, para a montagem da estrutura do evento. A via local permanece liberada para veículos, enquanto agentes de trânsito atuam para reduzir os impactos na circulação da área central.

  • Devotos lotam basílica do carmo no domingo que antecede o dia da padroeira. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.
    Devotos lotam basílica do carmo no domingo que antecede o dia da padroeira. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.
  • Devotos lotam basílica do carmo no domingo que antecede o dia da padroeira. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.
    Devotos lotam basílica do carmo no domingo que antecede o dia da padroeira. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.
  • Devotos lotam basílica do carmo no domingo que antecede o dia da padroeira. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.
    Devotos lotam basílica do carmo no domingo que antecede o dia da padroeira. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.
  • Devotos lotam basílica do carmo no domingo que antecede o dia da padroeira. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.
    Devotos lotam basílica do carmo no domingo que antecede o dia da padroeira. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.
  • Devotos lotam basílica do carmo no domingo que antecede o dia da padroeira. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.
    Devotos lotam basílica do carmo no domingo que antecede o dia da padroeira. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.
  • Devotos lotam basílica do carmo no domingo que antecede o dia da padroeira. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.
    Devotos lotam basílica do carmo no domingo que antecede o dia da padroeira. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.
  • Devotos lotam basílica do carmo no domingo que antecede o dia da padroeira. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.
    Devotos lotam basílica do carmo no domingo que antecede o dia da padroeira. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.
  • Devotos lotam basílica do carmo no domingo que antecede o dia da padroeira. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.
    Devotos lotam basílica do carmo no domingo que antecede o dia da padroeira. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.
  • Devotos lotam basílica do carmo no domingo que antecede o dia da padroeira. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.
    Devotos lotam basílica do carmo no domingo que antecede o dia da padroeira. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.
  • Devotos lotam basílica do carmo no domingo que antecede o dia da padroeira. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.
    Devotos lotam basílica do carmo no domingo que antecede o dia da padroeira. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Confira a programação desta semana:

Segunda-feira (13) – 8º dia do novenário

 

Terça-feira (14) – 9º dia do novenário

 

Quarta-feira (15) - véspera solene

 

Quinta-feira (16) - dia de Nossa Senhora do Carmo 

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