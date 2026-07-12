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FÉ Devotos lotam basílica do carmo no domingo que antecede o dia da padroeira Os fiéis participaram de missas na Basílica e no claustro do convento, além de recitação do Terço Mariano, missa votiva à padroeira, hora santa eucarística e a tradicional novena

Neste domingo (12), o último antes do dia de Nossa Senhora do Carmo, celebrado na próxima quinta-feira (16), fiéis lotaram a Basílica dedicada à padroeira, no Centro do Recife, para celebrar em comunhão a chegada do ápice da festa.

Os devotos participaram de missas na Basílica e no claustro do convento, além de recitação do Terço Mariano, missa votiva à padroeira, hora santa eucarística e a tradicional novena à padroeira. Programação que segue até a quinta (16) e será intensificada na quarta-feira (15), véspera solene da celebração, com missas de hora em hora, a partir das 7h, na Basílica e no Claustro do convento.

Também na quarta-feira (15), às 15h, será celebrada a missa festiva pelo Jubileu de 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife, além da liturgia de troca da coroa da imagem e a apresentação e bênção do novo manto de Nossa Senhora do Carmo Peregrina.

“Neste ano, os jubileus tornam a celebração ainda mais significativa e nos convidam a renovar nossa consagração à Virgem do Carmo e a fortalecer a caminhada com Cristo”, declarou o reitor da Basílica do Carmo, frei Cidmário Bezerra, sobre a celebração.

Padroeira

No dia 16 de julho, data dedicada à Padroeira do Recife, a programação terá início às 4h e será encerrada com a Missa Solene Campal, às 16h30. Após a celebração, os fiéis seguirão em procissão com a imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo pelas principais vias do Centro do Recife.

A dona de casa Edilene Souza Leão e Silva, que esteve presente na missa das 10h deste domingo (12), é uma das devotas que cumpre boa parte da agenda da programação, incluindo o novenário.

“Eu e toda a minha família temos muito amor por Nossa Senhora do Carmo. O que eu puder fazer para vir sempre que possível, eu venho, incluindo o novenário, e vou continuar vindo até o dia (16). Venho para a missa da manhã, com toda a família, três filhos, neto e o marido, e depois venho à tarde para acompanhar a procissão”, afirmou Edilene.

Em entrevista à reportagem da Folha de Pernambuco, ela contou que sempre foi devota, mas tudo ficou ainda mais especial quando o neto João Murilo precisou retirar um tumor no cérebro ainda bebê.

“Eu só tenho a agradecer. Meu neto, que hoje tem 12 anos, com um ano e 11 meses, no dia de Nossa Senhora do Carmo, eu estava aqui e ele não veio porque teve umas crises convulsivas. À tarde, descobrimos que ele estava com um tumor no cérebro. Naquele momento eu disse: ‘mãe, ele não é meu, ele é teu. Toma conta’. E ela tomou conta. Ele operou a cabeça e não ficou com sequelas nenhuma, então não posso deixar de vir e sempre estarei aqui”, compartilhou a devota.

Mobilidade

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial de trânsito para o período da Festa de Nossa Senhora do Carmo, com monitoramento, bloqueios temporários e orientação a motoristas e pedestres.

Desde a última quarta-feira (2), o corredor principal da Avenida Dantas Barreto está interditado, no trecho entre a Basílica do Carmo e a Rua Tobias Barreto, para a montagem da estrutura do evento. A via local permanece liberada para veículos, enquanto agentes de trânsito atuam para reduzir os impactos na circulação da área central.

Devotos lotam basílica do carmo no domingo que antecede o dia da padroeira. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Devotos lotam basílica do carmo no domingo que antecede o dia da padroeira. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Devotos lotam basílica do carmo no domingo que antecede o dia da padroeira. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Devotos lotam basílica do carmo no domingo que antecede o dia da padroeira. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Devotos lotam basílica do carmo no domingo que antecede o dia da padroeira. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Devotos lotam basílica do carmo no domingo que antecede o dia da padroeira. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Devotos lotam basílica do carmo no domingo que antecede o dia da padroeira. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Devotos lotam basílica do carmo no domingo que antecede o dia da padroeira. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Devotos lotam basílica do carmo no domingo que antecede o dia da padroeira. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Devotos lotam basílica do carmo no domingo que antecede o dia da padroeira. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Confira a programação desta semana:

Segunda-feira (13) – 8º dia do novenário

07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Santa Missa

10h30 – Santa Missa no Claustro do Convento

11h – Recitação do Terço Mariano

12h – Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo com consagração e imposição do Escapulário.

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Missa Festiva pelo Jubileu de 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife

Presidência da Celebração: Pe. Rosivaldo Torres de Lima, Pároco da Paróquia Nossa Senhora do Ó - Ipojuca-PE.

Presidência da Celebração: Pe. Rosivaldo Torres de Lima, Pároco da Paróquia Nossa Senhora do Ó - Ipojuca-PE. 15h30 – Santa Missa no Claustro do Convento.

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo.

Presidente da Novena: Frei José Cláudio de Alencar Batista, O. Carm.

Pregador: Dom José Ruy Gonçalves Lopes, OFMCap – Bispo da Diocese de Caruaru-PE.

Tema: O Escapulário do Carmo: Nossa armadura no combate contra as forças do mal.

Convidados: Movimento das Santas Chagas da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Presidente da Novena: Frei José Cláudio de Alencar Batista, O. Carm. Pregador: Dom José Ruy Gonçalves Lopes, OFMCap – Bispo da Diocese de Caruaru-PE. Tema: O Escapulário do Carmo: Nossa armadura no combate contra as forças do mal. Convidados: Movimento das Santas Chagas da Arquidiocese de Olinda e Recife. 19h30 – Show Cultural – Pátio do Carmo - Atração: Dj Roony.

21h – Show Cultural – Pátio do Carmo - Atração: Adilson Júnior.

Terça-feira (14) – 9º dia do novenário

07h – Santa Missa.

09h – Santa Missa.

10h – Santa Missa.

10h30 – Santa Missa no Claustro do Convento.

11h – Recitação do Terço Mariano.

12h – Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo com consagração e imposição do Escapulário.

14h – Hora Santa Eucarística.

15h – Missa Festiva pelo Jubileu de 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Presidência da Celebração: Pe. Marcelo Marques Santana Júnior, Pároco da Paróquia Nossa Senhora do Rosário e Santa Luzia, Torre – Recife-PE.

Presidência da Celebração: Pe. Marcelo Marques Santana Júnior, Pároco da Paróquia Nossa Senhora do Rosário e Santa Luzia, Torre – Recife-PE. 15h30 – Santa Missa no Claustro do Convento.

Presidente da Novena: Frei Itamar dos Santos Neri, O. Carm.

Pregador: Pe. Davi Araújo de Melo, Pároco da Matriz de São José – Recife.

Tema: O Escapulário do Carmo: sinal de pertença total a Deus por meio de Maria na Família. Carmelitana.

Convidados: CRB e Ordens, Congregações e Institutos de Vida Religiosa Consagrada da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Presidente da Novena: Frei Itamar dos Santos Neri, O. Carm. Pregador: Pe. Davi Araújo de Melo, Pároco da Matriz de São José – Recife. Tema: O Escapulário do Carmo: sinal de pertença total a Deus por meio de Maria na Família. Carmelitana. Convidados: CRB e Ordens, Congregações e Institutos de Vida Religiosa Consagrada da Arquidiocese de Olinda e Recife. 19h30 – Show Cultural – Pátio do Carmo - Atração: Padre Neto Feitos.

Quarta-feira (15) - véspera solene

Missas na basílica: 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h e 15h.

Missas no claustro do convento: 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30 e 16h30.

15h – Missa Festiva pelo Jubileu de 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Presidência da Celebração: Pe. Emerson Borges de Souza, CSsR - Pároco do Santuário e Paróquia Nossa Senhora da Conceição do Morro.

Presidência da Celebração: Pe. Emerson Borges de Souza, CSsR - Pároco do Santuário e Paróquia Nossa Senhora da Conceição do Morro. 16h30 – Liturgia de troca da coroa da imagem de Nossa Senhora do Carmo.

18h - Vésperas Solenes em honra à Santíssima Virgem Maria do Monte Carmelo.

Presidência: Frei Cidmário Bezerra de Arruda, O. Carm – Reitor da Basílica.

Tema: “Revestidos de Cristo, a exemplo da Virgem do Carmo, nossa mãe, trazemos sobre nós o Escapulário, sinal de consagração”.

Reflexão: Ir. Gilvânia Ferraz Cavalcante, MC – Congregação das Irmãs Missionárias Carmelitas de Jesus.

Convidados: Religiosos e Religiosas Carmelitas, Ordens Terceiras do Carmo, Fraternidades do Escapulário e Leigos e Leigas Consagrados ao Escapulário do Carmo.

Presidência: Frei Cidmário Bezerra de Arruda, O. Carm – Reitor da Basílica. Tema: “Revestidos de Cristo, a exemplo da Virgem do Carmo, nossa mãe, trazemos sobre nós o Escapulário, sinal de consagração”. Reflexão: Ir. Gilvânia Ferraz Cavalcante, MC – Congregação das Irmãs Missionárias Carmelitas de Jesus. Convidados: Religiosos e Religiosas Carmelitas, Ordens Terceiras do Carmo, Fraternidades do Escapulário e Leigos e Leigas Consagrados ao Escapulário do Carmo. 19h – Apresentação e bênção do novo manto de Nossa Senhora do Carmo Peregrina.

19h30 – Show Cultural – Pátio do Carmo - Atração: Padre João Carlos.

Quinta-feira (16) - dia de Nossa Senhora do Carmo

Missas na basílica: 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 10h, 12h, 13h, 14h e 15h

Missas no claustro do convento: 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30,12h30, 13h30, 14h30 e 15h30.

8h – Missa Festiva na Basílica, cantada por diversos coros do Recife.

10h – Missa solene na Basílica, cantada pelo Coral do Carmo do Recife.

Presidência: Dom Josivaldo José Bezerra – Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Presidência: Dom Josivaldo José Bezerra – Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife. 15h - Show de Flávio Pio.

16h30min - Missa solene campal.

Presidência: Dom Francisco de Sales Alencar Batista, O. Carm. – Presidente do Regional N2 da CNBB e Bispo da Diocese de Mossoró-RN.

Presidência: Dom Francisco de Sales Alencar Batista, O. Carm. – Presidente do Regional N2 da CNBB e Bispo da Diocese de Mossoró-RN. 19h30 - Show Cultural - Atração: Padre Damião Silva.

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