MÉXICO Dez homens armados morrem em confronto com forças de segurança no México Guanajuato enfrenta um conflito entre a gangue local Santa Rosa de Lima e o cartel Jalisco Nueva Generación, um dos mais poderosos do México

As forças de segurança mexicanas entraram em confronto na segunda-feira com homens armados em Guanajuato (centro), um dos estados mais violentos do país, deixando 10 supostos criminosos mortos e três polícias feridos, informaram as autoridades.

O tiroteio ocorreu pela manhã durante uma patrulha de segurança no município de Yuriria, em Guanajuato, região industrial do centro do país com presença de cartéis de drogas.

O departamento de segurança de Guanajuato relatou inicialmente a morte de oito agressores, mas depois disse que outros dois corpos foram encontrados com ferimentos a bala.

Também garantiu que os agentes de segurança fizeram "uso legítimo e proporcional da força" no confronto, no qual três policiais sofreram ferimentos que não colocaram suas vidas em risco.

Doze armas de fogo, vários veículos roubados e coletes à prova de balas foram apreendidos, afirmou em comunicado.

Guanajuato enfrenta um conflito entre a gangue local Santa Rosa de Lima e o cartel Jalisco Nueva Generación, um dos mais poderosos do México.

A violência ligada às drogas deixou mais de 450 mil mortos no México desde que o governo enviou o Exército para combater o tráfico em 2006, segundo dados oficiais.

A primeira mulher presidente do México, Claudia Sheinbaum, que assumiu em 1º de outubro, descartou declarar guerra aos cartéis e propõe manter a estratégia do antecessor Andrés Manuel López OBrador, de combater o crime em suas raízes com a política social além de um melhor aproveitamento dos serviços de inteligência.

