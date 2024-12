Dez membros da mesma família morrem em acidente aéreo em Gramado

A- A+

Dez pessoas da mesma família morreram, neste domingo (22), na queda de um avião de pequeno porte em uma área comercial da cidade gaúcha de Gramado, informou a Defesa Civil.

As vítimas são o empresário paulista Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi, que também pilotava a aeronave, e nove familiares dele que viajavam a bordo, confirmou a Polícia Civil à AFP.

O acidente não deixou sobreviventes entre os ocupantes do avião. Outras 17 pessoas ficaram feridas em terra, duas delas com gravidade, segundo a Defesa Civil.

O avião, um turbo-hélice Piper Cheyenne 400, colidiu com "chaminé de um prédio, depois contra o segundo andar de uma residência e, então, caiu sobre uma loja de móveis", detalhou, em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul.

Os destroços também "alcançaram uma pousada", acrescentou.

O avião havia decolado da cidade de Canela, que assim como Gramado é um destino turístico muito procurado no Rio Grande do Sul, e caiu minutos após levantar voo.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

"Minha solidariedade aos familiares das vítimas fatais da queda de um avião no centro de Gramado", expressou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua conta na rede X.

"Espero que os feridos tenham uma rápida recuperação", acrescentou.

Em agosto passado, o Brasil já tinha sofrido com sua pior tragédia aérea em 17 anos, quando um avião bimotor com 62 pessoas a bordo caiu em uma área residencial da cidade de Vinhedo, em São Paulo, sem deixar sobreviventes.

Este é o segundo acidente com várias vítimas fatais no fim de semana no Brasil, depois que 41 pessoas morreram no sábado em um acidente de ônibus no interior de Minas Gerais.

